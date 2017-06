Machen Sie Ihren Raspberry zu einem eleganten Desktop-PC

Heute im Newsticker: Ein schönes Gehäuse für einen winzigen PC, ein schöner Klang für schlechte Verbindungen und schöne Bilder, um deren Urheberrecht gestritten wird.

Machen Sie Ihren Raspberry zu einem eleganten Desktop-PC

Der winzige Rechner kann eigentlich alles, was ein PC heute braucht. Allerdings hat er keinen Einschalter, und wenn man eine Festplatte anschließt, so liegt diese lose daneben. Auch das Aussehen des Raspberry Pi überzeugt nicht jeden. Alle diese Schwachstellen beseitigt das elegante Gehäuse Pi-Desktop von Farnell, das Sie hier für 46,71 Euro bestellen können. In das Gehäuse können Sie den Raspberry zusammen mit einer Festplatte von bis zu einem Terabyte Kapazität einbauen.



Freies Tonformat klingt auch auf schwachen Verbindungen gut

Der quelloffene Auto-Codec Opus ist in der Version 1.2 erschienen. Die Entwickler haben diesmal vor allem die Qualität bei kleinen Bitraten verbessert. Opus ist ein digitales Tonformat, mit dem Sie Musik, Sprache und andere Audiosignale komprimiert speichern und übertragen können. Als vollständig freie Technik vermeidet Opus Patentstreitigkeiten, wie sie den älteren Codec MP3 belasten.

http://www.opus-codec.org/



Wikimedia streitet um klassische Gemälde

Bei klassischen Gemälden ist das Urheberrecht des Künstlers grundsätzlich abgelaufen. Trotzdem kann es schwierig sein, Fotos solcher Bilder anzufertigen und zu veröffentlichen. Zum Beispiel, wenn die Bilder in einer Galerie hängen und der Galeriebesitzer nicht möchte, dass in seinen Räumen fotografiert wird oder Fotos seiner Bilder ins Internet wandern. Der Wikipedia-Trägerverein streitet seit einiger Zeit vor Gericht dafür, dass solche Bilder frei veröffentlicht werden dürfen. Der Fall wird nun wohl vor den Bundesgerichtshof gehen.