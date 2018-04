Nie wieder ein Passwort vergessen

Heute im Newsticker: Alte Schnittmuster, eine Spendensammlung für Open Source, ein freies Videoformat, eine innovative Passwort-App und ein Notizzettel für die Cloud.

Alte Schnittmuster

Wenn Sie (oder Ihre Frau) gerne nähen, kann ich Ihnen die VintagePatterns empfehlen. Das ist eine Sammlung kostenloser Schnittmuster, die mindestens 25 Jahre alt sind.

http://vintagepatterns.wikia.com



Spenden für Open Source

Für die Finanzierung von Open-Source-Projekten gibt es immer noch keine allgemeingültige Lösung. Einen neuen Ansatz verfolgt Liberapay. Hier können Sie für Ihr Lieblingsprojekt einen kleinen regelmäßigen Betrag spenden.

https://liberapay.com/



Freies Videoformat erschienen

Das Open-Source-Videoformat AV1 ist in seiner offiziellen ersten Version erschienen. Bis wir Endverbraucher etwas davon haben, wird es aber noch etwas dauern: Der Standard ist zwar fertig, aber es gibt erst wenige fertige Softwaremodule, die ihn nutzen. Die Macher von AV1, darunter unter anderem Google, Microsoft, Netflix und Facebook, rechnen damit, dass es fertige Produkte übernächstes Jahr geben wird.

https://aomedia.org/



Nie mehr ein Passwort vergessen

Anders als andere Passwortprogramme speichert MasterPasswordApp keine Passwörter. Statt dessen wird mit Hilfe eines festgelegten Algorithmus aus Ihrem Master-Passwort für jedes Konto ein einzigartiges neues Passwort errechnet. Merken müssen Sie sich nur Ihr Master-Passwort.

http://masterpasswordapp.com/



Notizen in der Cloud

Mit QOwnNotes schreiben Sie Texte, die Sie direkt in Ihrer eigenen Cloud speichern können. Dazu greift das Programm auf OwnCloud oder NextCloud zu. Die Notizen können Sie mit MarkDown formatieren.

http://www.qownnotes.org/