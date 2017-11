Online gemeinsam schreiben ohne Server

Heute finden Sie im Newsticker eine Plattform für Fremdsprachen und einen Fitness-Tracker, die beide noch nicht ganz fertig sind. Dazu gibt es eine neue Lizenz für offene Daten und einen Editor mit einer pfiffigen Team-Funktion.

Ein quelloffener Fitness-Tracker

Viele Leute tragen so ein Armband, das misst, wieviel sie sich bewegen und ihnen so hilft, fit zu bleiben. Die meisten dieser Armbänder nehmen es mit dem Datenschutz nicht so genau, so dass die Verbraucherzentrale im Frühjahr 2017 mehrere Hersteller abmahnte. Eine komplett quelloffene Alternative entwickelt ein Team der Hochschule Hof in Münchberg. Hardware und Software stehen unter freien Lizenzen online zur Verfügung.

Sprachen lernen mit Open Source

OpenWords ist ein Projekt, das das Lernen von Fremdsprachen mit Open Source unterstützen will. Das Projekt sammelt dazu öffentlich verfügbare Sprachdaten. Lehrer können daraus unterschiedliche Lektionen zusammenstellen. Noch ist nicht viel davon zu sehen, das Projekt sucht zur Zeit Partner.

Online gemeinsam schreiben ohne Server

Wer im Team gemeinsam an Texten arbeiten will, hat jetzt eine neue Möglichkeit, die fast ganz ohne Server auskommt: Atom Teletype. Atom ist ein Texteditor von GitHub. An den haben die Entwickler jetzt ein Modul angeflanscht, mit dem man andere einladen kann, aus der Ferne am Text mitzuschreiben. Den Kontakt stellt ein Server her, aber danach kommunizieren die Teilnehmer direkt miteinander - verschlüsselt natürlich.

Neue Lizenz für offene Daten

Wenn Behörden und andere Organisationen ihre Daten für jedermann offenlegen, kann daraus großer Nutzen entstehen. Oft ist jedoch unklar, unter welchen Bedingungen die Daten genutzt werden können. Damit nicht jede Stadtverwaltung sich wieder neu den Kopf darüber zerbrechen muss, hat die Linux Foundation eine Lizenz für offene Daten entwickelt. Wie bei Open-Source-Software gibt es zwei Varianten: eine mit der Verpflichtung, abgeleitete Werke wieder frei zur Verfügung zu stellen, und eine ohne diese Pflicht.

