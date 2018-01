Open Source erobert das Weltall

LibreOffice online nutzen

Mit CODE können Sie LibreOffice auf einem Server installieren und per Internet anderen zugänglich machen. So lassen sich Dokumente gemeinsam bearbeiten, ohne sie per E-Mail hin und her schicken zu müssen. Das funktioniert mit Writer, Calc und Impress. In der neuen Version 3.0 sind die Menüs und Funktionen an die Desktop-Version angepasst worden.

https://www.collaboraoffice.com/code/



Edward Snowden macht Ihr Handy zur Alarmanlage

Inzwischen hat nicht nur jeder ein Smartphone, in den meisten Haushalten liegen sogar ungenutzte ältere Androiden herum. Mit der neuen App von Edward Snowden können Sie so ein Gerät als Alarmanlage nutzen.

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.havenapp.main



Mehr Windows-Programme unter Linux nutzen

Mit "Wine" können Sie Software, die für Windows entwickelt wurde, unter Linux installieren. Jetzt steht die Veröffentlichung der dritten Version kurz bevor. Sie unterstützt jetzt auch die Grafik-Schnittstelle Direct3D 11 in Verbindung mit Grafikkarten von AMD und Intel.

https://www.winehq.org/download



Open Source erobert das Weltall

Mit UPSat kreist seit Mai 2017 der erste vollständig quelloffene Satellit um die Erde. Die Entwickler haben sämtliche Software und Hardware neu entwickelt. Baupläne und Quelltexte stehen unter offenen Lizenzen zur Verfügung. Als Bodenstation dient das ebenfalls quelloffene Netzwerk Satnogs, das von der Libre Space Stiftung getragen wird.

https://upsat.gr/