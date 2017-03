Projekte für Elektronik-Bastler

Heute dreht sich im Newsticker alles um Elektronik. Wenn Sie wissen, an welcher Seite man einen Lötkolben hält, dann habe ich einige interessante Tipps für Sie.

Bausätze aus dem Netz laden

Früher bestellte man Elektronik-Bausätze aus dem Katalog. Heute können Sie quelloffene Projekte aus dem Internet herunterladen. Komplett mit Platinen-Layout, Stücklisten und Anleitungen. Wie wäre es zum Beispiel mit einer eigenen Drohne oder coolen Beleuchtungseffekten? Über 44.000 Projekte warten auf Sie.

https://aisler.net/



Noch mehr Projekte für Elektronik-Bastler

Weitere offene Bauanleitungen finden Sie auf der Plattform Fritzing, die von der Fachhochschule Potsdam ins Leben gerufen wurde. Die Projekte reichen von einem einfachen Blinktest bis hin zu kompletten Motorsteuerungen.

http://fritzing.org



So entwerfen Sie Ihre Platine

Fritzing ist nicht nur eine Plattform, sondern auch eine Software. Von allen Elektronik-Programmen, die ich getestet habe, ist Fritzing das einfachste. Es braucht nicht installiert zu werden, Sie laden es einfach herunter und starten es. Das Programm enthält eine umfangreiche Sammlung an Bauteilen, die ständig online aktualisiert wird.

Neben den üblichen abstrakten Symbolen zeigt das Programm auch realistische Grafiken der Bauteile an. Der absolute Knüller bei Fritzing ist die dreifache Ansicht: Sie können Ihre Schaltung als Steckplatine, Schaltplan und Leiterplatte betrachten. Und das Beste: Jede Änderung an einer der drei Ansichten wird sofort in die beiden anderen Ansichten übertragen.

http://fritzing.org/download/



Die fertige Platine lassen Sie anfertigen

Nachdem Sie Ihre Schaltung entworfen und auf einer Steckplatine ausprobiert haben, laden Sie sie bei Aisler hoch und lassen sie anfertigen.

https://go.aisler.net/fritzing