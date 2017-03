QR Codes unter der Lupe – was können die mobilen Codes?

In Zeiten von Smartphones und iPads sind die praktischen und nützlichen QR Codes nicht mehr wegzudenken. Denn Sie befinden sich heute mittlerweile überall in unserem Alltag wieder. Ob im Supermarkt, in Bus und Bahn oder Fernsehen – die schnelle Möglichkeit sich in kurzer Zeit mit einem Datenträger in Verbindung zu setzen, um sich Informationen einzuholen oder schlichtweg zu shoppen reizen immer mehr Verbraucher in Deutschland.

Der schnelle Scan des QR Codes gelingt dabei mit dem Smartphone oder Tablet und verbindet den Verbraucher direkt per Link auf die dazugehörige Webseite. Vor allem für Firmen, die ihren Inhalt schnell und kurzfristig verändern wollen, bieten die QR Codes eine praktische Alternative zu herkömmlichen Werbekampagnen. Ebenso ist es möglich, dass die Quelle des QR Codes genau erfährt zu welcher Zeit und an welchem Ort ein QR Code eingelesen wurde. Dies und andere viele weiter Vorteile der digitalen QR Codes möchten wir Ihnen im Folgenden näher bringen.



QR Code – die moderne Art der Kundenverbindung



Im Gegensatz zu Werbung und vielen anderen medialen Kampagnen verhelfen QR Codes Firmen und Unternehmen direkt mit dem Verbrauchern in Kontakt zu kommen. Dabei gehen Marketing und Verbreitung Hand in Hand mit einem QR Code, denn fast auf jeder in Deutschland zu kaufenden Verpackung befindet sich ein QR Code für Verbraucher. Die präsentieren Inhalte richten sich dann nach dem Image einer Firma oder Marke. So erlauben QR Codes den professionellen Einsatz in der modernsten Form von Werbestrategien.

Der Erfolg lässt sich dabei so gar messen. Denn, immer wenn ein dynamischer QR Code aufgerufen wurde, lässt sich auch bestimmen wo, wann und von welchem Endgerät der QR Code eingescannt wurde. Auf diese Weise ist es möglich den Werbeerfolg zu messen und sich zielgruppenorientiert auf dem Markt für bestimmte Waren und Produkte zu platzieren. Hersteller und Produzenten können so auch während einer laufenden Werbekampagne immer auf den Inhalt eines QR Codes zugreifen und Änderungen sowie Aktualisierungen vornehmen. Der Clou: Verbraucher wissen oft nicht was sie hinter einem QR Code erwartet, oftmals sind es Werbegeschenke und besonders gute Angebote, die sich durch den Scan eines QR Codes entdecken lassen.

Kleiner Code, viel Daten-Spielraum



Sehr platzsparend und effizient lassen sich mit einem QR Code auch sehr große und umfangreiche Inhalte anzeigen. Für die Werbeindustrie ist dies ein gefundenes Fressen, da sich die QR Codes mittlerweile überall anbringen lassen. Auch der Handel im Bereich von Logistik-, Lager- und Transportunternehmen hat längst die Vorteile der QR Codes für sich entdeckt. Denn durch den blitzschnellen Scan mit einem mobilen Endgerät lassen sich aktuelle Lagerbestände und Transportwege sofort anzeigen. Damit schafft es die kleine Codierung des QR Codes für eine Menge Volumen an Dateninformationen zu sorgen. Die QR Codes lassen sich dabei in unterschiedlichen Formaten erstellen, so dass auch schon ein sehr kleiner Druck von jedem mobilen Endgerät eingescannt werden kann.



QR Code selbst gestalten – so einfach geht es



Ein QR Code lässt sich mittlerweile sehr unkompliziert und kostenlos im Internet erstellen. Dabei lassen sich sämtliche Informationen wie Internetadressen oder Dateninformationen ohne große Mühe in einen praktischen QR Code umwandeln. Dazu dienen verschiedene QR-Code-Generatoren, die Inhalte verschlüsseln und für jedes mobile Endgerät wieder sichtbar machen. Damit ist es kleineren Firmen und Unternehmen vergönnt die neuste Technik der Werbestrategien zu nutzen, um auf neue Waren und Produkte oder schlichtweg auf die Marke der Firma selbst aufmerksam zu machen.

Es lässt sich alles in einen QR Code umwandeln. Ob es eine Telefonnummer, Grafiken, Texte oder eine virtuelle Visitenkarte sein soll – die schnelle und einfache Codierung des QR Codes macht es möglich.



Praktischer Helfer im Alltag



QR Code steht für Quick Response Code und besteht aus den bekannten zweidimensionalen Strichcodes, die sich sofort und überall mit jedem mobilen Endgerät auslesen lassen. Die schwarz-weiße Pixelstruktur ist Heute nicht mehr aus dem digitalen Alltag wegzudenken und ist eine sehr schnelle Möglichkeit, um größere Dateninformationen schnell für den Empfänger zugänglich zu machen. Die Annehmlichkeiten direkt auf zugeschnittene Inhalte weitergeleitet zu werden, stellt sich als enorm praktisch heraus. Denn mittlerweile sind mehr als 40 Millionen Menschen in Deutschland mit einem Smartphone ausgestattet und sind so für den Informationsabruf eines Quick Response Codes gewappnet. Die Codes sind das ganze Jahr und zu jeder Tageszeit abrufbar, so dass einer Statistik zu Folge bereits jeder fünfte Smartphone-Nutzer regelmäßig QR Codes für eine leichtere Bedienung im Alltag benutzt. Die einfache Technik mit einer Handykamera oder Tabletkamera einen QR Code einzulesen, hat sich demnach mehr als bewährt. Es genügt die Kamera nur eine Sekunde vor einen QR Code zu halten, wodurch sich durch eine entsprechende App unmittelbar der verschlüsselte Inhalt auf dem Smartphone angezeigt. Ob die Packungsbeilage für ein Medikament oder die Sendungsverfolgung für ein Paket – die QR Codes sind aus dem modernen Leben nicht mehr wegzudenken.