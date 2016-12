Radikal sicheres Linux

Heute im Newsticker: Ein Offline-Linux für höchste Sicherheit, offene Daten, offenes Wissen, eine Wissenschafts-Piratin und ein unerwartetes Update.

Offene Verkehrsdaten in der Schweiz

Auf dem Portal OpenTransportData veröffentlichen Schweizer Verkehrsbetriebe ihre Fahrplandaten. Die Daten liegen in maschinenlesbaren Formaten vor. Alle sind eingeladen, damit Anwendungen zu entwickeln. Für Entwickler hat das Projekt ein "Kochbuch" zusammengestellt. Erste Apps sind schon entstanden.

https://opentransportdata.swiss/de/



Das Projekt für öffentliches Wissen

Eine Reihe von Universitäten hat sich zusammengeschlossen, um gemeinsam quelloffene Programme zu entwickelt, mit denen wissenschaftliche Forschungsergebnisse besser veröffentlicht werden können. Entwickelt wird Software für Zeitschriften, für Bücher und zur Organisation von Konferenzen.

https://pkp.sfu.ca/ojs/



Wissenschafts-Piratin wird geehrt

Eine ganz eigene Art von öffentlichem Wissen erzeugt Alexandra Elbakyan mit ihrem Portal Sci-Hub. Auf ihrer Piraten-Plattform stellt sie Kopien von kostenpflichtigen wissenschaftlichen Aufsätzen zur Verfügung. Jetzt wird sie in der renommierten Zeitschrift "Nature" als eine der zehn wichtigsten Wissenschaftler des Jahres geehrt. Die Benutzung von Sci-Hub zu Forschungszwecken ist in Deutschland nach Meinung von Experten übrigens legal.

http://sci-hub.io/



Update für Flash unter Linux

Eigentlich hat Adobe die Entwicklung des Flash-Plugins für Linux schon vor Jahren eingestellt. Jüngst ist trotzdem ein Update der schon tiot geglaubten Technik erschienen. Ob Sie "Shockwave Flash" installiert haben, sehen Sie in Firefox auf der Addons-Seite unter "Plugins".

about:addons



Wer extremen Wert auf Sicherheit legt, kann seinen PC von einem Stick mit Discreete Linux starten. Das System kappt alle Internet-Verbindungen und speichert seine Daten aussschließlich verschlüsselt. Auf dem PC bleiben keinerlei Spuren zurück. Discreete ist der Nachfolger des Ubuntu Privacy Remix.

https://discreete-linux.org