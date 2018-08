Schließen Sie Ihren PC einfach ab!

Heute im Newsticker: Ein Schlüssel für Ihren PC, ein quelloffener Router, schon wieder ein Passwortmanager, Videos einfach herunterladen und eine edle Oberfläche für jedes Smartphone.

Luxuriöser Router

OpenWRT ist eine Software für Router, die Sie auf über 1.000 verschiedenen Netzwerkgeräten installieren können. Damit erhalten Sie einen Router, den Sie selbst beliebig konfigurieren und erweitern können. Das Projekt hatte sich vor einiger Zeit aufgespalten, aber mit der jüngst erschienenen Version 18 haben sich die Entwickler wieder zusammengerauft.

https://openwrt.org/



Ein Schlüssel für Ihren PC

Mit USBRaptor verwandeln Sie einen ganz normalen USB-Stick in einen Schlüssel, mit dem Sie Ihren PC abschließen können. Windows erlaubt den Zugang dann nur, wenn der Stick eingesteckt ist.

https://sourceforge.net/projects/usbraptor/



Eleganter Passwortmanager

Buttercup speichert Ihre Passwörter sicher verschlüsselt unter einer eleganten Oberfläche. Das Programm läuft unter Linux, Windows, Mac, Android und iOS, zudem steht es als Erweiterung für die Browser Chrome und Firefox zur Verfügung.

https://buttercup.pw/



Videos noch einfacher herunterladen

Wenn ich Videos von Youtube herunterladen möchte, benutze ich das Programm youtube-dl auf der Kommandozeile. Die Kommandozeile behagt Ihnen nicht? Kein Problem! Dann greifen Sie zu youtube-dl-gui. Das ist eine komfortable Oberfläche, mit der Sie Ihre Downloads per Mausklick steuern.

https://mrs0m30n3.github.io/youtube-dl-gui/



Ihr Handy im Pixel-Design

Das Pixel-Smartphone ist Googles neues Flaggschiff. Damit auch andere in den Genuss des edlen Designs kommen, hat ein Team freier Entwickler die Software-Oberfläche des Geräts auf ältere Android-Versionen zurück übertragen.

https://github.com/LawnchairLauncher/Lawnchair