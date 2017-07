Schriften für Schablonen, Legastheniker und Verkehrszeichen

Heute stelle ich Ihnen im Newsticker Schriftarten für spezielle Anwendungen vor. Alle diese Schriften stehen unter offenen Lizenzen. Sie können sie kostenlos herunterladen und für beliebige Zwecke verwenden.

Schriften für Schablonen

Wenn Sie Schablonen ausschneiden möchten, um zum Beispiel mit Sprühfarbe irgendwelche Oberflächen zu beschriften, dann brauchen Sie eine spezielle Schrift. Die muss so gestaltet sein, dass Ihr Papier beim Ausschneiden nicht auseinanderfällt. Bei einem O zum Beispiel muss ein kleiner Steg stehenbleiben, so dass der Innenraum des Buchstabens mit dem restlichen Material verbunden bleibt. Drucken Sie Ihre Schablone auf Papier und kleben Sie dieses auf ein festeres Material, das Sie dann mit geeignetem Werkzeug ausschneiden. Ein gutes Dutzend geeigneter Schriften finden Sie mit dem Suchwort "Stencil" in der Open Font Library. Prüfen Sie vor dem Download, ob alle Umlaute enthalten sind und als Schablone funktionieren!

https://fontlibrary.org/en/search?query=stencil



Schriften für Legastheniker

Wer nicht gut lesen kann, dem hilft oft eine Schriftart, in der man die Buchstaben besonders gut unterscheiden kann. Eine Schriftart, die Betroffenen hilft, ist OpenDyslexic. Während in herkömmlichen Schriften manche Buchstaben voneinander abgeleitet sind, hat in OpenDyslexic jeder Buchstabe hat eine ganz eigene Form. Zudem sitzt der grafische Schwerpunkt der Zeichen tief, was verhindert, dass die Buchstaben vor den Augen des Lesers hin und her springen.

https://opendyslexic.org/



Entwerfen Sie doch mal ein eigenes Verkehrsschild!

Verkehrsschilder haben eine ganz eigene Formensprache, die jeder kennt. Sie können diese Formen nutzen, indem Sie Varianten von offiziellen Schildern erstellen, zum Beispiel für Einladungen, Wegbeschreibungen oder Hinweisschilder. Die offiziellen deutschen Verkehrschilder laden Sie im SVG-Format von Wikipedia herunter. Und die offizielle Schrift dazu heißt "DIN 1451".

Wikipedia_Verkehrszeichen

https://fontlibrary.org/de/font/u-din-1451-mittelschrift