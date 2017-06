Sicher ins Netz

Der Schwerpunkt im heutigen Newsticker liegt auf dem sicheren und anonymen Internet-Zugang. Gleich drei Projekte haben dazu Updates herausgebracht. Dazu gibt es ein Projekt für quelloffene Hardware.

Firefox stabiler und sicherer

Die Entwickler des beliebten Browsers arbeiten schon länger daran, dargestellte Inhalte besser auf die Kerne moderner Mehrkern-Prozessoren aufzuteilen. Dazu legt die neue Version 54 bis zu vier getrennte Prozesse an. Unter Windows nutzt der Browser auch die Grafikkarte in einem eigenen Prozess. Durch die neue Aufteilung soll der Browser sicherer und stabiler werden.

https://www.mozilla.org/de/firefox/products/



Anonymer Internetzugang in neuer Version

Die Linux-Variante "Tails" ist darauf spezialisiert, den Benutzern einen vollständig anonymen Internetzugang zu gewähren. In der neuen Version 3.0 lässt das System die Unterstützung für alte 32-Bit-Prozessoren fallen. Moderne 64-Bit-Rechner bieten bessere Sicherheitsfunktionen.

https://tails.boum.org/news/version_3.0/



Unerkannt ins Netz mit dem TOR-Browser

Der TOR-Browser ist ein bewährtes Programm für den anonymen Zugang zum Internet. In der neuen Version 7.0 setzt das Programm so genannte "Sandboxes", also "Sandkästen" ein, um Internet-Inhalte besser vom Betriebssystem zu trennen.

https://blog.torproject.org/blog/tor-browser-70-released



Open Source bis auf die Knochen

Für hartgesottene Open-Source-Fans ist Software nicht genug. Sie möchten auch das BIOS und die Chips des Computers in quelloffener Technik haben. Einen PC, der das vollständig umsetzt, gibt es bisher aber nicht. Der Zerocat Chipflasher ist ein Schritt in diese Richtung. Das Gerät ist komplett Open Source und beruht auf einem quelloffenen Chip-Design. Es dient dazu, ein ebenfalls quelloffenes BIOS auf Laptops zu spielen.

http://www.zerocat.org/chipflasher.html