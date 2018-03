So einfach testen Sie Ihr Gehör

Heute im Newsticker: Ein Hörtest, eine sichere Stromversorgung, Firefox-Beta für Admins, ein Kochbuch als Wiki, ein Markdown-Editor und ein Programm für den Dateiabgleich.

Unterbrechungsfreie Stromversorgung als Open Hardware

Wer Datenverluste durch Stromausfälle hundertprozentig vermeiden will, braucht eine Pufferbatterie mit einer dazu passenden Steuerungselektronik. Zusammen heißt das "Unterbrechungsfreie Stromversorgung" oder kurz: USV. Bisher gibt es das nur proprietär. Aber das wird sich bald ändern, die Arbeiten an einem Gerät mit quelloffenen Schaltplänen haben begonnen.

https://gitlab.com/esr/upside/wikis/home



Firefox für den Firmeneinsatz

Der Mozilla-Browser soll sich zukünftig mit Hilfe von Windows-Richtlinien einfach in Firmennetze einbinden lassen. Admins, die das ausprobieren wollen, können jetzt an einem Beta-Programm teilnehmen.

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/enterprise/



Doppelt gespeichert hält besser

Mit Synkron können Sie beliebig viele Ordner paarweise auf dem gleichen Stand halten. Die komfortable Oberfläche läuft auf jeder Plattform. Gelöschte oder versehentlich überschriebene Dateien lassen sich wieder herstellen.

http://synkron.sourceforge.net



Wikipedia für Kochrezepte

Das Open-Source-Prinzip macht auch vor der Küche nicht halt. Das Kochwiki ist ein offenes Kochbuch nach dem Wikipedia-Prinzip, an dem jeder mitarbeiten kann.

https://www.kochwiki.org/



Markdown-Editor in Java

AsciiDocFX ist ein Markdown-Editor, der in der Programmiersprache Java geschrieben ist und daher auf jeder Plattform läuft. Das Programm kann eBooks in den Formaten Epub, Mobi, PDF und HTML ausgeben.

https://www.asciidocfx.com/



Mit der App "Audiometrie Mede Easy" können Sie selbst einfach testen, ob Ihr Gehör in Ordnung ist.

https://fossdroid.com/a/audiometry-made-easy.html