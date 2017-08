So entfernen Sie überflüssige Einträge aus der Ubuntu-Suche

Heute im Newsticker: Bilder im RAW-Format bearbeiten, die Windows-Registry entrümpeln, das Ubuntu-Dash entrümpeln, jede Menge Dateien umbenennen und Bilder elegant betrachten.

Dateien stapelweise umbenennen

Mit diesem Programm können Sie Dateien schnell und einfach stapelweise umbenennen. Sie können Dateien nummerieren und alle möglichen Eigenschaften direkt im Dateinamen speichern. Sie können Zeichen am Anfang, am Ende oder in der Mitte des Dateinamens einfügen und vieles mehr.

https://www.scarabee-software.net/en/siren.html



Ubuntu: Wie entferne ich Einträge aus dem Dash?

Wenn man ein Programm deinstalliert, verschwindet normalerweise auch der Eintrag im Dash. Ist das ausnahmsweise nicht der Fall, können Sie die Einträge manuell löschen. Sie finden sie in Form von Dateien in den Ordnern /usr/share/applications und ~/.local/share/applications. Die Dateien heißen genauso wie die Dash-Einträge.



So machen Sie mehr aus Ihren Fotos

Photivo holt das Optimum aus RAW-Aufnahmen wie aus JPG- oder PNG-Dateien heraus. Sie können damit Kontraste verbessern, Details aus dem Schatten holen und Überbelichtungen korrigieren. Das Programm entfernt Bildrauschen, schärft Aufnahmen und vieles mehr.

http://photivo.org/



Windows-Registry aufräumen

Der praktische "Little Registry Cleaner" durchsucht die Windows-Registrierungsdatenbank nach fehlerhaften und überflüssigen Einträgen und behebt die Probleme. Es stellt automatisch eine Sicherungskopie der Registry her. Die portable Version können Sie von einem USB-Stick starten.

https://www.little-apps.com/little-registry-cleaner/



Leichter und eleganter Bildbetrachter

Image Glass für Windows zeigt jeweils ein Bild an, während am unteren Rand des Fensters die anderen Bilder des gleichen Ordners als kleine Vorschaubilder zu sehen sind. Sie können Bilder damit drehen, als Diashow abspielen, oder zu Facebook hochladen.

http://www.imageglass.org/