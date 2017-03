So vergessen Sie nie wieder eine Kündigungsfrist

Heute im Newsticker: Verträge verwalten, Daten verschlüsseln, Videos schneiden, Effekte pinseln, Röntgenbilder anschauen, ein anonymes Internet und dreidimensionale Fraktale.

Verträge verwalten

Mit dem ContractManager verwalten Sie Verträge, die mit regelmäßigen Zahlungen verbunden sind. Das Programm erinnert Sie an Kündigungsfristen und verschafft Ihnen einen Überblick, wie sich die Verträge finanziell auswirken.

http://janrieke.de/contractmanager/



Sicher in die Cloud

Mit dem Cryptomator sind Ihre Daten in der Cloud sicher. Das Programm verschluesselt Ihre Dateien, bevor sie hochgeladen werden.

https://cryptomator.org/



Videos schneiden

Aufzeichnungen vom Digitalfernsehen schneiden Sie mit DVBCut. Das Programm arbeitet schnell und effektiv. Werbeblöcke sind damit im Handumdrehen entfernt.

http://dvbcut.sourceforge.net/



Effektpinsel für Gimp

Mit den Effektpinseln in Gimp malen Sie Gras, Wasser, Rauch und viele andere Effekte. Entpacken Sie die Pinseldateien und speichern Sie sie im Ordner "brushes". Diesen finden Sie im Ordner ".gimp", der sich wiederum in Ihrem Home-Ordner befindet. Jede Menge Pinsel finden Sie hier.



Röntgen-CDs betrachten

Mit Ginkgo CADx schauen Sie sich die Röntgenbilder an, die Ihr Radiologe Ihnen auf CD mitgegeben hat. Sie können die Bilder direkt von der CD öffnen.

http://ginkgo-cadx.com/en/



Das unsichtbare Internet

Das Invisible Internet Project I2P ist ein Netzwerk im Netzwerk. Es ist komplett anonym und verschlüsselt. Wenn Sie das Programm installiert haben, starten Sie es in Linux mit dem Befehl "sudo service i2p start" und rufen dann die Seite 127.0.0.1 auf.

https://geti2p.net/de/



Bunte Mathematik in 3D

Fraktale sind faszinierende bunte Grafiken, die aus reiner Mathematik bestehen. Der Mandelbulber stellt diese Grafiken dreidimensional dar. Das Programm bietet eine Vielzahl von Optionen.

http://www.mandelbulber.com/