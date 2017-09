Speichern Sie Passwörter sicher und komfortabel

Heute geht es im Newsticker größtenteils um Schönheit: Erzeugen Sie faszinierende mathematische Modelle oder ganze Trickfilme am PC, speichern Sie Bildschirminhalte und spielen Sie Videos ab. Ach ja: Die Oberfläche des Passwortmanagers KeePassXC ist auch ganz hübsch.

Mathematik ist schön

Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt mathematischer Modelle. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, das Programm bringt Dutzende von fertigen Beispielen mit. Es lässt sogar Projektionen von Objekten mit mehr als drei Dimensionen auf Ihrem Monitor erscheinen. Die Modelle können Sie mit der Maus drehen, verschieben, vergrößern und verkleinern.

http://k3dsurf.sourceforge.net/



Passwörter komfortabel speichern

Nie wieder ein Passwort vergessen! Speichern Sie Ihr Passwörter verschlüsselt in KeePassXC. Das ist ein komfortablerer Ableger des beliebten Passwortmanagers KeePass. Im Gegensatz zu KeePass brauchen Sie nicht Microsofts .Net-Plattform oder deren freien Ableger Mono zu installieren, damit das Programm läuft.

https://keepassxc.org/



Video ruckelt? Nehmen Sie MPV!

Wenn Ihr Video ruckelt, brauchen Sie ein schlankes Abspielprogramm, das den PC nicht zu sehr belastet. Der leichte Videospieler MPV spult doppelt so schnell wie VLC. Die Bildqualität ist super, Codecs sind alle enthalten und brauchen nicht zusätzlich installiert zu werden. Das Programm hat keine grafische Oberfläche im eigentlichen Sinne, sondern es werden nur die nötigsten Funktionen ins Videobild eingeblendet.

https://mpv.io/



Bildschirminhalte komfortabel abspeichern

Mit Lightscreen können Sie Bildschirminhalte als Bilder abspeichern. Mit unterschiedlichen Tastenkombinationen werden wahlweise der ganze Bildschirm, ein einzelnes Fenster oder ein rechteckiger Bereich abgebildet. Die Bilder nummeriert das Programm automatisch.

http://lightscreen.com.ar/



3D-Animationsprogramm in neuer Version

Mit Blender erstellen Sie 3D-Modelle, Animationen und aufwändige Filmeffekte. In der neuen Version 2.79 können virtuelle Objekte Schatten in wirkliche Filmaufnahmen werfen, Farben können professionell angepasst und Bildrauschen entfernt werden. Insgesamt wurden mehr als 700 Korrekturen und Verbesserungen eingearbeitet.

https://www.blender.org/