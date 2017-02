Sperren Sie Ihren Browser ein!

Heute im Newsticker: Eine Gefängniszelle für Computerprogramme, ein Softwareformat für alle Linux-Varianten, ein Politikfilter für Facebook, Fotofilter für Gimp und ein Programm, mit dem Sie USB-Sticks startfähig machen.

Internet absolut sicher

Mit Firejail können Sie unter Linux jedes beliebige Programm in seine eigene Gefängniszelle einsperren. Das Programm läuft problemlos, hat aber keinerlei Zugriff auf Ihren PC. Linux ist ohnehin sehr sicher, mit dieser Technik schließen Sie auch noch die letzte kleine Lücke. Besonders nützlich ist das, wenn Sie im Internet unterwegs sind.

Programme für jede Linuxversion

Unter Linux können Sie Software schon immer sehr einfach installieren. Der eingebaute Software-Laden macht es möglich. Bisher musste die Software in diesen Laden aufwändig eingepflegt werden. AppImage will das vereinfachen. Entwickler haben es dadurch leichter, bei den Benutzern dürfte dadurch mehr Software schneller ankommen.

USB-Sticks startfähig machen

Um Linux zu installieren, müssen Sie einen USB-Stick so einrichten, dass Ihr PC damit starten kann. Besonders einfach geht das mit dem neuen Programm Etcher. Es verhindert, dass man versehentlich die eigene Festplatte löscht statt den Stick zu formatieren. Nachdem der Stick beschrieben wurde, überprüft Etcher die Daten und wirft den Stick dann aus.

Schalten Sie die Politik aus

Politische Diskussionen auf Facebook gehen Ihnen auf die Nerven? Wenn Sie Chrome als Browser nutzen, können Sie diese Themen einfach ausblenden. Dazu installieren Sie diese Erweiterung, und sind Sie die lästigen Streitereien los.



Fotos bearbeiten

Photoflow optimiert Bilder, ohne das Original zu verändern. Die Software kann allein für sich benutzt werden oder als Erweiterung für Gimp.

http://photoflowblog.blogspot.de/