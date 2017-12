Spracherkennung für alle

Heute finden Sie im Newsticker drei Tipps für Profis: Wie Sie als Sicherheits-Profi Zufallszahlen für bombensichere Verschlüsselung erzeugen, wie Sie im Team mit quelloffener Technik Daten analysieren und eine neue quelloffene Spracherkennung, die jeder in eigene Programme einbauen kann.

Zufallsgenerator als Open Hardware

Gute, wirklich zufällige Zufallszahlen sind das A und O bei guter Verschlüsselungstechnik - aber sie sind gar nicht so einfach zu beschaffen. Während die einen den Zufall von Lavalampen abfotografieren, setzen die anderen auf Open Source. Den Zufallsgenerator XR232 kann jeder aus wenigen Bauteilen zusammenlöten. Der Entwickler des Geräts hält nicht viel von der kommerziellen Konkurrenz und legt Wert darauf, dass seine Lösung komplett quelloffen ist.

http://www.jtxp.org/tech/xr232web.htm





Open-Source-Entwicklungsplattform

Jupyter ist eine quelloffene Internet-Plattform, auf der Entwickler gemeinsam an Projekten arbeiten können. Zentrales Element dabei ist das "Jupyter Notebook". In diesem Notizbuch können Dokumente entstehen, die laufenden Quellcode, Gleichungen, interaktive Grafiken mit normalem Text mischen. Über 40 Programmiersprachen werden unterstützt, große Datenmengen können über offene Schnittstellen eingebunden werden.

http://jupyter.org/



Mozilla arbeitet an Spracherkennung

Spracherkennung ist aufwändig und teuer, deshalb gibt es bisher nur wenige proprietäre Programme dafür. Mozilla will seine gut gefüllte Kriegskasse unter anderem dafür einsetzen, endlich gut funktionierende Spracherkennung für Open-Source-Projekte zu ermöglichen. Dazu sammelt die Stiftung schon seit einiger Zeit kurze Schnipsel vorgelesener Texte, mit deren Hilfe der Computer die Sprache hören und verstehen lernen soll. Jetzt liegen erste Ergebnisse vor, zunächst für die Englische Sprache. Nächstes Jahr will Mozilla weitere Sprachen in Angriff nehmen.