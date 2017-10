Ubuntu 17.10 jetzt mit Gnome

Heute im Newsticker: Das Ende einer Spaltung, ein PC im PC, eine starke Motorsteuerung und ein Betriebssystem für Microcontroller.

VirtualBox 5.2 mit automatischer Installation

Oracle hat sein quelloffenes Virtualisierungsprogramm in der neuen Version 5.2 herausgebracht. Darin können Betriebssysteme jetzt vollautomatisch installiert werden. VirtualBox ist ein virtueller PC im PC, Sie können damit zum Beispiel Windows in einem Linux-Rechner installieren.

https://www.virtualbox.org



Motorsteuerung für Elektrofahrzeuge

Sie möchten Ihr eigenes E-Bike bauen? Dann brauchen Sie neben einer großen Batterie und einem Motor vor allem eine Steuerung. Mit bis zu 50 Ampere bei bis zu 60 Volt können Sie Ihren Motor mit der quelloffenen VESC-Steuerung versorgen. Kurze Lastspitzen dürfen sogar bis zu 240 Ampere betragen. Die Steuerung unterstützt die Rückgewinnung von Bremsenergie.

http://vedder.se/2015/01/vesc-open-source-esc/



Betriebssystem für Embedded-Systeme

Wenn Sie gerne mit Elektronik basteln, dann ist ChibiOS etwas für Sie. Das Betriebssystem läuft auf einem Dutzend Microcontroller mit 8 bis 32 Bit. Der Kernel ist klein und effizient. Das System wird in verschiedenen Varianten geliefert und umfasst auch eine freie Entwicklungsumgebung auf der Basis von Eclipse.

http://www.chibios.org



Ubuntu 17.10 jetzt mit Gnome

Die neue Ubuntu-Version nutzt jetzt wieder die Benutzeroberfläche Gnome, die auch bei anderen Linux-Distributionen sehr beliebt ist. Damit verabschiedet sich Hersteller Canonical von seinem Sonderweg "Unity". In der Linux-Community wird dieser Schritt sehr begrüßt, beendet er doch eine kontraproduktive Spaltung. Um den Benutzern den Umstieg so einfach wie möglich zu machen, hat Canonical das Aussehen des Gnome-Desktops weitestgehend an Unity angepasst, die meisten Änderungen finden sich nicht an der Oberfläche sondern nur unter der Motorhaube.

https://www.ubuntu.com/