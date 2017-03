Was tun gegen Hass und Fake News?

Heute im Newsticker: Überprüfte Programmdateien, eine Motorsteuerung, startfähige USB-Sticks, eine Plattform für Programmierer und eine besonders harmonische Foren-Software.

Entspricht das Programm wirklich dem Quellcode?

Open Source gilt als sicher, weil die Programmtexte öffentlich zugänglich sind. Aber es gibt da eine Lücke: Man weiß nämlich meist nicht ganz sicher, ob ein Programm, das man verwendet, tatsächlich einem bestimmten Quellcode entspricht. Die Open-Source-Gemeinschaft arbeitet an einer Lösung dafür.

https://reproducible-builds.org/



Diagnosecomputer fürs Auto

Josh und seine Freunde wollten ein Elektroauto bauen. Also nahmen sie einen alten Ford, bauten den Benzinmotor aus und ersetzten ihn durch einen Elektromotor. Dabei fiel ihnen auf, dass die Autoelektronik komplett verrückt spielte, weil der gewohnte Motor fehlte. Also entwickelten sie einen neuen Steuercomputer als Open Source Hardware.

http://macchina.cc/



USB-Stick startfähig machen

Wenn Sie Linux vom USB-Stick starten möchten, müssen die Dateien in einer ganz speziellen Weise auf den Stick kopiert werden. Ein Programm, das das unter Windows besonders bequem erledigt, ist Rufus. Rufus spricht Deutsch, findet den Stick automatisch und bietet viele Optionen.

https://rufus.akeo.ie/



Projektseiten mit GitLab

An Open-Source-Projekten kann jeder mitarbeiten. Um das zu organisieren, gibt es Plattformen wie GitLab. Die können Sie auf einem eigenen Server nutzen. In der neuen Version lassen sich endlich frei gestaltete Projektseiten in GitLab einbinden. Die Inhalte werden in einem Repository gepflegt, für das Aussehen sorgt ein statischer HTML-Generator.

https://pages.gitlab.io/



Online-Kommunikation neu gedacht

Die Diskussion über Hass und Fake News in Online-Netzwerken kocht hoch. Discourse ist eine Foren-Software, die das Übel an der Wurzel packen will. Benutzer erhalten darin nach und nach mehr Vertrauenspunkte. Damit kann die Gemeinschaft Störungen wirksam bekämpfen und Streit schlichten.

http://www.discourse.org/