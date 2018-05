Wege finden mit dem Handy

Heute im Newsticker: Eine Navi-App für Ihr Smartphone, eine Domain zum Beispiel, ein kostenloses Malprogramm, ein firmentauglicher Firefox und eine Plattform für Entwickler.

Zum Beispiel

Wer wie ich über Computerdinge schreibt, braucht hin und wieder eine Beispiel-Adresse, möglichst eine, deren Benutzung niemanden stört. Genau die richtige Adresse dafür stellt jetzt die Fireball Labs GmbH kostenlos zur Verfügung. Danke schön!

https://www.beispiel.de/



Kostenloses Malprogramm vom CAD-Profi

Die Firma Autodesk, die vor allem für hochwertige Konstruktionsprogramme (CAD) bekannt ist, stellt ihr Mal- und Skizzierprogramm "Sketchbook" ab sofort kostenlos zur Verfügung.

https://sketchbook.com/



Firefox 60 für Firmen

In der neuen Version unterstützt Firefox endlich die Windows Gruppenrichtlinien, die vor allem von Administratoren in Firmen genutzt werden. Diese werden sich auch über die Langzeitunterstützung und die Zweifaktor-Authentifizierung mit Sicherheits-Tokens freuen. Weniger schön ist die Drohung von Mozilla, dass es künftig Werbung in Firefox geben soll.

https://www.mozilla.org/de/



Entwicklerplattform wechselt zu Gitlab

Freedesktop.org ist eine Online-Gemeinschaft, deren Mitglieder verschiedene Programme Linux entwickeln. Die bisher genutzte Projektverwaltung aus mehreren quelloffenen Werkzeugen soll jetzt auf das komfortablere (und natürlich ebenfalls quelloffene) Gitlab umgestellt werden.

https://www.freedesktop.org/



Landkarten fürs Handy

Mit PocketMaps können Sie Karten aus der OpenStreetMap auf Ihr Smartphone herunterladen und ohne Internetverbindung nutzen. Eine Suchfunktion findet Orte, den Weg dorthin zeigt Ihnen die App mit Hilfe von GPS.