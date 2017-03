Wie der Raspberry den Syrern hilft

Heute im Newsticker: Linux in Buchform, die Wiederkehr der Piratensender und quelloffene Software direkt auf der Hauptplatine.

Ihr eigener Radiosender

Erinnern Sie sich noch an Piratensender? Das waren Radiosender, die ihr Programm ohne Lizenz verbreiteten. In den 80er und 90er Jahren des letzten Jahrhunderts gab es einige spannende Piratensender, danach wurden sie größtenteils durch das Internet überflüssig. Es sei denn, natürlich, es gibt kein Internet. Wie zum Beispiel in Syrien. Dann kommt so ein freier Radiosender wie gerufen. Mit dem Pocket-FM informieren syrische Aktivisten im Umkreis von etwa acht Kilometern teilweise lebenswichtige Informationen. Der Sender ist so groß wie ein Schuhkarton, wird von einem Raspberry Pi betrieben und ist bei der Stromversorgung nicht wählerisch: Solarzellen, Batterien, Steckdosen - geht alles.

http://www.pocket-fm.com/



Linux für Hardcore-Nerds

Wenn Ihnen Ubuntu zu piefig ist, Debian zu langweilig, wenn sie eigene Pakete schon im Schlaf kompilieren, dann brauchen Sie eine neue Herausforderung. Dann ist es Zeit für (Trommelwirbel) Linux From Scratch. Linux From Scratch ist überhaupt keine Software, sondern ein Buch. Es enthält eine detaillierte Anleitung dafür, wie Sie ein komplettes Linux aus nichts als Quellcode erzeugen. Optimal für den verregneten Single-Urlaub in Ostfriesland.

http://linuxfromscratch.org



Quelloffenes BIOS

Noch vor dem Betriebssystem lädt jeder PC ein Stück Software, das direkt in einem Chip auf der Hauptplatine gespeichert ist. Früher hieß das BIOS, in neueren Rechnern heißt es UEFI. Diese Software ist in den allermeisten Fällen nicht Open Source. Darüber hat sich die Open-Source-Gemeinschaft eine Weile geärgert, und dann schritt man zur Tat: CoreBoot entstand. Das System ist sicher, schnell und erweiterbar. Es läuft auf Chromebooks und einer Handvoll weiterer Systeme.

https://www.coreboot.org/