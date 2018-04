Wie geht es dem Internet?

Heute im Newsticker: Der Gesundheitszustand des Internets, eine kostenlose Software für Musiker, ein Open-Source-Geburtstag, USB-Sticks an Ubuntu, alte Illustrationen und die Wikipedia-Auskunft.

Die Mozilla-Stiftung hat das Internet zum Arzt geschickt, um es gründlich durchchecken zu lassen. Fünf Fragen wurden untersucht: Ob das Netz sicher und offen ist, wer darin willkommen ist, Erfolg haben kann und wer es kontrolliert.

https://internethealthreport.org/2018/?lang=de



Kostenloses Musikprogramm

Ein komplettes virtuelles Musikstudio verschenkt die Firma Bandlab. Das Programm heißt Cakewalk und kann nach Registrierung kostenlos heruntergeladen werden.

https://www.bandlab.com/



GitHub feiert Geburtstag

Die beliebte Plattform für Softwareentwicklung ist zehn Jahre alt. Quelloffene Programme werden hier kostenlos beherbergt, wer seinen Code geheim halten will, muss zahlen.

https://github.com/ten



Wenn Ubuntu Ihren USB-Stick nicht mag

Unter Ubuntu 16.04 kann es vorkommen, dass sich Dateien nicht auf einen USB-Stick kopieren lassen, wenn dieser mit dem veralteten Dateisystem Fat32 formatiert ist. In dem Fall fehlt das Softwarepaket fuse-posixovl. Installieren Sie es mit dem folgenden Befehl.

sudo apt-get install fuse-posixovl



Illustrationen aus alten Büchern

Die British Library hat haufenweise Bilder aus Büchern des 17. bis 19. Jahrhunderts auf Flickr online gestellt. Das Urheberrecht dieser Illustrationen ist lange abgelaufen, Sie können sie also frei nutzen.

https://www.flickr.com/photos/britishlibrary/



Fragen stellen an das Team der Wikipedia

Die freiwilligen Mitarbeiter der Online-Enzyklopädie schreiben nicht nur dauernd neue Lexikonartikel, sondern beantworten auch Benutzerfragen. Dafür hat die Wikipedia eine eigene Anlaufstelle eingerichtet.

https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Auskunft