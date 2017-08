Wofür gibt Deutschland eigentlich Geld aus?

Heute im Newsticker: Browser-Statistik, der Bundeshaushalt, kostenlose Landkarten und Prüfsummen für Ihre Downloads.

Firefox ist nicht mehr der beliebteste Browser

In der aktuellen Auswertungen der weltweiten Internet-Zugriffe gibt es einen eindeutigen Gewinner: Chrome. Während Googles Browser über 50 Prozent hat, kommen alle anderen nur noch auf kümmerliche Anteile, die meist unter zehn Prozent liegen. Nur Apples Safari-Browser liegt noch knapp darüber.

http://gs.statcounter.com/



Untersuchen Sie doch mal den Bundeshaushalt!

Fragen Sie sich auch manchmal, wo unsere Steuergelder eigentlich bleiben? Finden Sie es heraus! Der Haushalt der Bundesrepublik ist öffentlich verfügbar. Die Daten für die Jahre 2012 bis 2015 können Sie im CSV-Format von GitHub herunterladen und in LibreOffice Calc auswerten.

https://github.com/pudo/bundeshaushalt/tree/master/data



Landkarten zum Herunterladen

Die Landkarten der OpenStreetMap können Sie nicht nur online nutzen, sondern auch herunterladen. Die Karlsruher Geofabrik GmbH bietet Kartenmaterial der ganzen Welt auf ihrem Download-Server an. Sie können sich von der weltweiten Übersicht durchklicken bis zu deutschen Regierungsbezirken. Die Karten liegen in den Formaten PBF, ESRI und XML vor.

http://download.geofabrik.de/



Stimmt alles mit Ihrem Download?

Werden große Mengen an Daten übertragen, können dabei Fehler passieren. Programme könnten theoretisch auch durch Angreifer verändert werden. Das zu verhindern ist vor allem bei Sicherungskopien und beim Herunterladen von Programmen wichtig. Um sicherzustellen, dass Original und Kopie genau übereinstimmen, bildet man Prüfsummen, so genannte "Hashes". Meist kommt dabei das Verfahren MD5 zum Einsatz. Mit dem FileVerifier++ überprüfen Sie diese Prüfsummen unter Windows.

http://www.programmingunlimited.net/siteexec/content.cgi?page=fv