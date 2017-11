Wussten Sie, dass Sie auf Ihrer Tastatur Gitarre spielen können?

Heute im Newsticker: Ein Spiel für Fans der Gitarre, eine schlichte Datenbank, eine Energieverwaltung für Gebäude und Apps für Finanzierungen.

Gitarre spielen mit dem PC

Mit "Frets on Fire" spielen Sie Gitarre am PC. Das Programm spielt ein Lied und zeigt dazu Gitarren-Griffe an, die auf dem Bildschirm auf Sie zu kommen. Dabei können Sie die Tastatur wie eine Gitarre in die Hand nehmen und mit den Tasten spielen. Da Frets on Fire nicht mehr weiter entwickelt wird, hat eine andere Gruppe von Programmierern den Code übernommen und entwickelt unter dem Namen Fofix eine neue Version des Spiels auf Github.

http://fretsonfire.sourceforge.net/

https://github.com/fofix/fofix



Einfache Datenbank

Datenbanken gelten als kompliziert, aber das muss nicht sein. Symphytum ist eine besonders einfache Datenbank, mit der Sie Daten komfortabel organisieren können. Sie können Texte, Bilder, Datumsfelder und weitere Daten integrieren. Die Daten werden in Formularen und Tabellen gespeichert. Die Datenbank SQLite erledigt die Arbeit unter der Motorhaube. Ein Manko gegenüber anderen Datenbanken: Symphytum kann nicht mehrere Tabellen verknüpfen.

http://giowck.github.io/symphytum/



Energieverwaltung für Gewerbegebäude

BEMOSS ist eine quelloffene Plattform für das Energiemanagement in Gebäuden. Die Software setzt auf das ebenfalls quelloffene VOLTTRON auf, das die Verbindung zu Sensoren und Steuerungen herstellt.

http://www.bemoss.org/

https://github.com/VOLTTRON/volttron



Kickstarter-Apps sind Open Source

Die Finanzierungsplattform Kickstarter hat ihre Apps für Android und iOS als Open Source auf GitHub veröffentlicht. Die Projekte werden von der Entwicklergemeinde gut angenommen, es sind schon jede Menge Forks entstanden. Ein Fork, zu Deutsch: Gabelung, ist ein von diesem Code abgeleitetes neues Projekt.

https://github.com/kickstarter