So einfach drucken Sie Ihren Thunderbird-Kalender aus

Ein digitaler Kalender hat viele Vorteile, nur kann man ihn leider nicht an die Wand hängen. Es sei denn, Sie drucken ihn aus.

Windows+Linux / Deutsch / Open Source. Wenn Sie das Add-on Lightning installiert haben, können Sie in Thunderbird Ihren Terminkalender verwalten. Das Programm erinnert Sie automatisch an Termine. Sie können den Kalender mit Ihrem Handy und einem eigenen Cloud-Server abgleichen. Und wenn Sie den Kalender an die Wand hängen möchten, dann drucken Sie ihn einfach aus.



Mit der Tastenkombination Strg-P oder dem Menübefehl "Datei / Drucken" rufen Sie zunächst die Druckvorschau auf. Sie können dem Ausdruck einen Titel geben, der dann klein oben links erscheint.



Sie haben beim Drucken die Auswahl zwischen einer Liste, einer Monatsübersicht oder dem Wochenplan, die auf dem Papier jeweils anders angeordnet werden. Welchen Zeitraum möchten Sie ausdrucken? Voreingestellt ist die "Aktuelle Ansicht", aber Sie können auch mehrere Termine markieren und nur diese ausdrucken. Klicken Sie die Termine dazu bei gedrückter Strg-Taste an. Oder Sie klicken auf "Benutzerdefinierter Zeitraum" und tragen ein, von wann bis wann der gedruckte Kalender gehen soll.



Ein Problem kann sich ergeben, wenn ein Termin lange Wörter enthält. Diese werden nämlich nicht umgebrochen, so dass die entsprechende Spalte dann breiter wird als die anderen. Kürzen Sie Wörter gegebenenfalls ab, um das zu vermeiden. Drucken Sie die Kalenderblätter immer im Hochformat aus, im Querformat passen nämlich Monate mit sechs Tabellenzeilen nicht auf eine Seite.



Erst nachdem Sie in der Druckvorschau von Thunderbird auf "Drucken" geklickt haben, erscheint der Druckdialog Ihres Betriebssystems. Hier können Sie das Hoch- oder Querformat einstellen. Sie können den Kalender auch als PDF-Datei speichern, indem Sie im Druckdialog anklicken, dass er in eine Datei "gedruckt" werden soll.