Ältere haben eine Scheu vor Smartphones – das EinfachFon macht Mobiltelefonieren einfach

Die Hersteller moderner Mobiltelefone werfen ständig neue Geräte mit noch neueren Funktionen auf den Markt – aber wissen sie wirklich, was Konsumenten sich überhaupt wünschen? Eine aktuelle Umfrage zeigt, dass zahlreiche junge Menschen, aber auch und gerade Senioren, mit aktuellen Smartphones nicht mehr klarkommen.

Erstaunlich: Lediglich 3 von 4 jungen Leuten (75,2% der 18-29jährigen) gaben an, dass sie ein modernes Smartphone besitzen und damit auch bestens zurechtkommen. Bei den 60-69jährigen waren dies erwartungsgemäß nur noch rund die Hälfte (51,8%) und bei den über 70jährigen kommt nur etwa ein Drittel (35,4%) mit seinem Smartphone gut klar. An mangelndem Interesse liegt es jedoch nicht: Mehr als jeder Dritte (37,4%) der über 70jährigen möchte gerne auf ein modernes Smartphone umsteigen. Dies zeigt jetzt eine repräsentative Umfrage von www.einfachfon.de unter 1.000 Befragten.

Vernachlässigte Zielgruppe

"Warum gibt es keine einfach zu bedienenden Mobiltelefone für ältere Menschen, ohne dass die Geräte direkt wie ein Rentner-Handy aussehen?" fragte sich Henrik Wolter, Mitgründer der Plattform EinfachFon. "Wir präsentieren mit EinfachFon jetzt eine simple Lösung: Ein normales Smartphone, das per App zu einem ganz leicht zu bedienenden Handy wird. Das EinfachFon wird fix und fertig betriebsbereit geliefert - mit eingelegter SIM-Karte, aufgeladenem Akku und ohne Einrichten komplizierter Android-Menüs oder sonstiger technischer Details. Ein passender Handytarif und eine gedruckte Anleitung sind ebenfalls im Paket enthalten."

Für Einsteiger und ältere Menschen

Das EinfachFon möchte besonders mit Übersichtlichkeit und einfacher Bedienung punkten - gerade auch für Menschen, deren Augen nicht mehr ganz so gut sehen wie in jüngeren Jahren. Das EinfachFon-Handy konzentriert sich dabei auf das Telefonieren und SMS-Schreiben, bietet ein komfortables Adressbuch sowie eine Kamera mit Bildverwaltung. Für fortgeschrittene Nutzer können weitere Funktionen freigeschaltet werden.

Notruf-Funktion sorgt für Hilfe

Über einen Notfall-Button, der auch deaktiviert werden kann, lässt sich im Fall der Fälle schnell Hilfe organisieren: Entweder wird die Notrufnummer 112 angerufen oder es wird eine vordefinierte Kontaktliste automatisch abtelefoniert. Alternativ lässt sich eine Notfall-SMS mit dem eigenen Standort an zuvor ausgewählte Kontakte senden.

Handy und Tarif direkt zum Loslegen

Das EinfachFon kommt als Gerät inklusive Handytarif. Dabei stehen 2 Varianten, beide im D-Netz, zur Auswahl: Das Samsung Galaxy J1 (2016) mit dem klarmobil Allnet Starter Tarif bietet 100 Freiminuten, 100 SMS sowie 500 MB Datenvolumen für 9,95 Euro monatlich, Einmalpreis für das Gerät: 59,95 Euro. Das Paket mit dem Samsung Galaxy A3 (2016) enthält im Tarif klarmobil Allnet Flat eine Telefon- und SMS-Flatrate sowie 1 GB Datenvolumen zum Preis von 19,85 Euro pro Monat, Einmalpreis für das Gerät: 69,95 Euro.

Bei beiden Varianten heißt es: Auspacken und loslegen. Die App "EinfachFon" ist bereits vorinstalliert, die SIM-Karte eingelegt und der Akku aufgeladen. Eine umfangreiche, mit zahlreichen Bildern versehene Bedienungsanleitung liegt dem Paket in gedruckter Form ebenfalls bei. So können Nutzer direkt mit ihrem EinfachFon starten. Weitere Informationen zu den EinfachFon-Tarife finden Sie an diesem Direktlink auf EinfachFon.de.