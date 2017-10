App zum Blutdruck: Komfortable Kontrolle mit aponorm® „Basis Plus Bluetooth“

Zu niedriger oder zu hoher Blutdruck gehört zu den häufigsten Erkrankungen überhaupt. Grundlage für eine erfolgreiche Therapie sind genaue Messungen, denn nur damit kann Ihr Arzt die richtige Medikation für Sie einstellen. Mit einem Blutdruckmessgerät und den Daten auf Ihrem Mobilgerät beeindrucken Sie Ihren Hausarzt und legen den Grundstein für eine erfolgreiche Therapie.

Blutdruckmessungen sind lästig, aber für alle Betroffenen mit zu niedrigen (Hypotonie) oder zu hohem Blutdruck (Hypertonie) unverzichtbar. Wenn Sie sich die Messungen und Erfassung der Messwerte vereinfachen möchten, bietet Ihnen das Blutdruckmessgerät „Basis Plus Bluetooth“ von Hersteller aponorm® eine praktische Lösung. Das Gerät zeichnet sich nicht nur durch die hochwertige Verarbeitung und eine auch für Bluthochdruck-Risikogruppen wie Diabetiker und Nierenkranke klinisch validierte Messgenauigkeit aus , sondern auch durch eine einfache Bedienung mit interessanten Zusatzfunktionen aus.

Die Inbetriebnahme des Geräts ist sehr einfach: Das Kabel der Oberarmmanschette wird über einen großen, symmetrisch gestalteten Stecker an das Messgerät angeschlossen. Hierbei wie auch bei allen weiteren Schritten hilft eine kleinschrittig und gut verständlich formulierte Bedienungsanleitung. Nach dem Einlegen der mitgelieferten Batterien ist das Gerät sofort einsatzbereit.

Die Werte sind auf dem großen, kontraststarken Display sehr gut zu erkennen. Was bei der Messung zu beachten ist, erklärt auch hier die Bedienungsanleitung. Eine Skala an der linken Seite es Displays liefert zudem eine grobe Einordnung der Werte: von grün für normalen Blutdruck bis rot für stark erhöhten Bluthochdruck.

App zur perfekten Blutdruckkontrolle

Was „Basis Plus Bluetooth“ von herkömmlichen Blutdruck-Messgeräten unterscheidet, ist die Möglichkeit der Verbindung mit Smartphone oder Tablet. Dadurch werden die Daten des Blutdruck-Messgeräts mittels des Kurzstreckenfunks Bluetooth auf das Mobilgerät übertragen und können dort höchst komfortabel für Sie angezeigt und verarbeitet werden. Dazu installieren Sie auf Ihrem Mobilgerät einfach die kostenlose App „Microlife Connected Health“. Das bietet Ihnen die folgenden Vorteile:

Sie brauchen für Ihre Blutdruck-Dokumentation kein handschriftliches Blutdruckprotokoll zu erstellen oder manuell Werte in eine Tabelle eintragen. Ihre Daten sind sicher aufbewahrt und Sie haben alle Messwerte immer griffbereit, insbesondere auch für Ihren Besuch beim Hausarzt. Sie können Ihre Blutdruckwerte jederzeit wieder aufrufen und ansehen, Notizen hinzufügen oder die Werte per E-Mail weiterleiten, um sie mit Arzt oder Familie zu teilen. Die Microlife Connected Health-App hebt Messungen hervor, bei denen Herzrhythmus-Abweichungen erkannt wurden. Wichtig! Bei vermehrter Erkennung von Arhythmien sollten Sie Ihren Arzt für eine weitere Abklärung konsultieren.

Die App erhalten Sie im Google Play für Geräte mit dem Android-Betriebssystem und im Apple Store für Geräte mit dem iOS-Betriebssystem. Dies sind die Installationslinks:

• Smartphone mit Android-Betriebssystem ab Version 4.4.2

• iPhones mit iOS-Betriebssystem ab Version 8.0

Tipp: Auf der Website von aponorm® finden Sie zudem an diesem Direktlink eine ausführliche Bedienungsanleitung für die App zum Gratis-Download, damit Sie auch unkompliziert Zugang zu allen Funktionen der App erhalten.

Nach einer kurzen Eingewöhnungszeit geschieht die Bedienung der App intuitiv. Sinnvoll ist, dass das Blutdruckmessgerät nicht sofort jeden einzelnen Messwert an die App überträgt, sondern bis zu 99 Werte erst lokal speichert und dann bei Bedarf via Bluetooth an das Mobilgerät überspielt. Dadurch können Sie einfach auch bei einer mehrwöchigen Messreihe nur am Ende die Werte zum Mobilgerät übertragen und sparen sich das tägliche Handling und die Verbindung der Geräte. Das aponorm® Basis Plus Bluetooth erhalten Sie in Ihrer stationären Apotheke sowie in Online-Apotheken (Pharmazentralnummer 12393714). Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers liegt bei 69,95 €.

Fazit: Das Basis Plus Bluetooth ist durch das große Display und die einfache Bedienung ideal für Ihre selbst durchgeführte Blutdruck-Messung geeignet. Durch die automatische Erfassung der Messwerte und Übertragungsmöglichkeit an Smartphone oder Tablet bietet das Gerät einen Mehrwert, der insbesondere auch pflegende Angehörige oder Mitarbeiter in Heilberufen unterstützt.