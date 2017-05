Smartphones kabellos laden mit der Powerbank PLUS Wireless Charging 10.000 von XLayer

Powerbanks sind eine komfortable Möglichkeit, Smartphones und Tablets unterwegs und auf Reisen mit Strom zu versorgen. Mit der neuen Powerbank PLUS Wireless Charging haben Sie satte 10.000 mAh als besonders flexible Stromquelle zur Hand.

Mit der Powerbank PLUS Wireless Charging 10.000 werden Nutzer jetzt noch flexibler, denn der kompakte Energiespeicher beherrscht das Aufladen per Induktion. Kompatible Endgeräte wie beispielsweise das neue Samsung Galaxy S8 werden so komplett kabellos geladen. Der 10.000 mAh starke Lithium-Polymer-Akku der Powerbank reicht dabei für bis zu drei komplette Ladevorgänge. Für andere Smartphones ist zudem eine Ladefunktion per Kabel an Bord. Besonders komfortabel gelöst: Auch die Powerbank selbst lässt sich kabellos per Induktion aufladen.

Powerbanks finden sich heute in fast jeder Hand- und Reisetasche – schließlich gibt es kaum etwas Ärgerlicheres als einen leeren Akku ohne Lademöglichkeit. Was bereits Millionen Menschen schätzen, macht die Powerbank PLUS Wireless Charging 10.000 von XLayer jetzt noch komfortabler: Das kompakte Produkt im Smartphone-Format lädt Handys wie beispielsweise das neue Samsung Galaxy S8 via Induktionsladefunktion unterwegs völlig kabellos wieder auf.

Kabellos laden per Induktion

Die Powerbank PLUS Wireless Charging 10.000 ist perfekt für technikbegeisterte Menschen mit einem mobilen Lebensstil: Der 10.000 mAh Lithium-Polymer Akku reicht für bis zu drei komplette Aufladungen – und dafür ist nicht einmal ein Kabel notwendig. Das spart Platz, Gewicht und ist sehr komfortabel. Ein Smartphone oder Tablet, das ebenfalls über diese Möglichkeit verfügt (Samsung ist hier führend), wird einfach auf die Powerbank gelegt und sofort mit frischer Energie versorgt. Der Clou dabei: Das funktioniert in beide Richtungen. Ist die Powerbank irgendwann selber leer, wird sie einfach auf eine Induktionsladestation gelegt und ebenfalls kabellos mit Strom versorgt.

USB-Anschluss für herkömmliche Smartphones und Tablets

Neben der innovativen Induktions-Technologie bietet die Powerbank PLUS Wireless Charging 10.000 auch Anschlüsse zum herkömmlichen Aufladen: Per USB-Ausgang stellt sie für praktisch jedes Mobilgerät – egal ob iOS-, Android- oder Windows-basiert – eine flexible Energiequelle dar. Der Ausgang der Powerbank unterstützt dabei 2,4 Ampere und lädt Mobilgeräte so deutlich schneller wieder auf als herkömmliche Produkte. Auch die Powerbank selbst lässt sich problemlos per USB- oder Lightning-Eingang aufladen, wenn keine Induktionsladestation verfügbar ist.

Kompakt und leicht – perfekt für unterwegs

Egal ob auf Geschäftsreise, bei einem Ausflug ins Grüne, längeren Wanderungen oder am Strand: Die Powerbank PLUS Wireless Charging 10.000 von XLayer ist der ideale Reisebegleiter und hält Smartphones und Tablets völlig kabellos einsatzbereit – immer und überall. Dank ihrer kompakten Abmessungen und ihres geringen Gewichts passt sie dabei hervorragend in jede Tasche oder in den Rucksack.

Die XLayer Powerbank PLUS Wireless Charging 10.000 ist ab sofort im Handel und Online erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 69,95 Euro. Im Lieferumfang enthalten sind neben der Powerbank noch ein Ladekabel (USB zu Micro USB) sowie eine Gebrauchsanweisung.