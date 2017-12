So retten Sie Ihr Smartphone vor dem Totalschaden durch Wasser

Die größte Gefahr für Ihr Smartphone geht von Flüssigkeiten aus. Das haben die Gerätehersteller erkannt, immer mehr Geräte haben eine entsprechende Schutzklasse. Aber ob mit oder ohne entsprechender Schutzklasse: Wenn Ihr Mobilgerät mit Flüssigkeiten in Kontakt kommt, zählt jede Sekunde. So handeln Sie richtig und verhindern den Geräte- und Datenverlust.

Statistiken vieler Versicherungen beweisen eindeutig: Die größte Gefahr für Ihr Smartphone geht von Flüssigkeiten aller Art, speziell vom Wasser aus. Die Gerätehersteller wissen das und schützen daher immer häufiger Neugeräte vor dem Eindringen von Staub und Flüssigkeiten. Das erkennen Sie an der Geräteunterstützung der meist angewendeten Schutzklasse IP67 (International Protection, 6 = staubdicht, 7 = Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen), die Sie der Gerätebeschreibung oder Werbung des Herstellers entnehmen.

Machen Sie sich aber trotz einer hohen Schutzklasse bewusst, dass unliebsamer Kontakt mit Flüssigkeiten immer problematisch ist. Führen Sie beim Verdacht eines Wasserschadens die folgenden Schritte durch:

1. Reagieren Sie schnell

Nehmen Sie Ihr Mobilgerät schnellstmöglich aus dem Wasser heraus, um weiteren Schaden einzudämmen. Wenn Ihr Smartphone eingeschaltet ist, schalten Sie das Gerät sofort aus. Wenn Sie Ihr Smartphone schnell ausschalten, reduzieren Sie die Gefahr, dass Kurzschlüsse die Elektrik des Geräts irreparabel beschädigen. Halten Sie dazu die Ein-/Aus-Taste fest, bis das Menü "Geräteoptionen" eingeblendet wird und tippen dann auf "Ausschalten".

2. Zerlegen Sie das Smartphone

Wischen Sie Ihr Smartphone mit einem saugfähigen Tuch von außen trocken. Dann öffnen Sie die rückseitige Abdeckung. Hinweise hierzu finden Sie in der mitgelieferten Schnellstartanleitung Ihres Geräts. Je nach Ausführung nehmen Sie den Akku, die SIM-Karte und eine eventuelle Speicherkarte heraus und legen die Teile auf ein trockenes Tuch. Akku und Speicherkarten lassen Sie nun unabhängig vom Mobilgerät trocknen.

3. Trocknen Sie Ihr Mobilgerät mit diesem Trick

Wenn sichtbar Flüssigkeit eingedrungen ist, schalten Sie das Gerät nicht wieder ein, bevor es trocken ist. Die Gefahr Kurzschlüsse und damit irreparablen Schäden auszulösen, ist sehr groß. Zum Trocknen legen Sie das Gerät idealerweise in das Trocknungsmittel Silca Gel (Trocknungsmittelperlen) ein. Ist das nicht vorhanden, hilft ein Trick: Nehmen Sie einen Kochbeutel Reis und schneiden Ihn an der Oberseite auf. Legen Sie das Mobilgerät hinein und verschließen den Beutel wieder. Der getrocknete Reis nimmt dann im Laufe von 1 bis 2 Tagen die Restfeuchte aus dem Gerät auf.

Wenn das Geräteinnere auch nach 2 Tagen noch immer feucht wirkt, versuchen Sie es mit einem Föhn bzw. Haartrockner vorsichtig zu trocknen. Nehmen Sie dabei nur die kleinste Heizstufe.

4. Nehmen Sie Ihr Mobilgerät wieder in Betrieb

Erst wenn Ihr Mobilgerät vollständig trocken ist, versuchen Sie es wieder in Betrieb zu nehmen. Legen Sie dazu zunächst nur den Akku ein und schalten das Gerät an. Wenn es dann ein normales Betriebsverhalten zeigt, legen Sie auch wieder SIM- und eventuelle Speicherkarte ein und nehmen das Gerät wieder wie gewohnt in Betrieb.

Tipp: Ist die potenzielle Gefahr für Ihr Smartphone groß, mit Wasser in Berührung zu kommen (Tauchschule, Strandurlaub, Segeltörn), führen Sie Ihr Smartphone am besten in einer wasserfesten, transparenten Schutzhülle mit. Solche Schutzhüllen biete der Zubehörhandel für wenige Euro.