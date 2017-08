So wählen Sie die richtige externe Festplatte als Backup-Medium aus

Unter den externen Laufwerken haben klassische Festplatten den großen Vorteil der hohen Kapazität und sind daher ideal für die Sicherung Ihrer Windows-Installation geeignet. Hier erfahren Sie, mit welchen externen Laufwerken Sie Ihren PC-Einsatz für sicheren Betrieb perfektionieren.

In Zeiten von Erpresser-Trojanern, die das ganze Windows-System inklusive Ihrer Daten verschlüsseln, sind Backups (Sicherheitskopien) so wertvoll wie nie zuvor. Wer sein Betriebssystem, die Anwendungen und die Daten möglichst unkompliziert nach einem Schadsoftware-Befall oder nach dem Ausfall der internen Festplatte wiederherstellen möchte, für den ist eine Sicherung in Form eines kompletten Abbilds (Image) die ideale Lösung.

Der Haken an der Sache: Auch wenn ein Sicherungs-Image als komprimiertes Archiv angelegt wird, so ist doch die benötigte Speicherkapazität je nach Art der Daten möglicherweise nur geringfügig kleiner als die der aktiven Installation. In Zeiten von Terabyte-Partitionen (1 TB = ca. 1.000 GB) ist also ein externer Massenspeicher für die Sicherung nötig, der seinem Namen alle Ehre macht. Und da führt bislang kein Weg an einem externen, klassischen Festplattenlaufwerk (HDD = Hard Disk Drive) vorbei, denn nur diese Laufwerke bieten hohe Kapazität in Kombination mit einem für ein Backup akzeptablen Preis. Beachten Sie für die Anschaffung eines solchen Backup-Laufwerks die folgenden Punkte: