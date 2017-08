Funkausleuchtung per Notebook mit kostenlosem WiFi Tool checken

Ihr lokales Funknetzwerk WLAN ist heute die wichtigste Kommunikationsbasis für viele Geräte, vom Notebook über Tablets und Smartphones bis hin zum WLAN-fähigen Fernseher. Doch manches Mal ist es wie verhext: Geräte stehen nebeneinander, und trotzdem ist der Empfang bei einem Gerät gut und beim anderen so schlecht, dass die Verbindung sehr langsam ist oder sogar abreißt. Mit dem kostenlosen "WiFi Tool" kommen Sie WLAN-Problemen auf die Schliche.

Wenn Ihr WLAN trotz vieler Geräte-Anpassungen und Optimierungen einfach nicht richtig in Tritt kommt, sind möglicherweise externe Faktoren die Ursache. Es könnte beispielsweise ein WLAN in der Nähe mit einem (illegalen) Verstärkerelement Ihr WLAN „niederbrüllen“. Um das herauszubekommen, können Sie Ihr Windows-10-Notebook oder ein Windows- oder Android-Mobilgerät mit der App „WiFi Tool“ in einen hochleistungsfähigen, professionellen WiFi-Scanner verwandeln und so den Schuldigen auf die Schliche kommen. WiFi Tool bietet Ihnen unter anderem die folgenden Leistungsmerkmale:

Auffinden jedes WLAN-Netzwerks in Ihrer Umgebung

Eine zeitbasierte Kanal-Interferenz-Analyse

Detaillierte Informationen über jeden Access Point

Auffinden des am wenigsten benutzten Kanals für Ihren WLAN-Router

WiFi-Tool zeigt Ihnen unter anderem eine interessante Grafik zur Funkausleuchtung Ihres WLANs (Heatmap) an, sodass Sie einfach ersehen, an welchen Positionen der Empfang gut oder schlecht ist. Die App gibt es für Windows (Notebooks) sowie für Mobilgeräte mit den Betriebssystemen Windows 10 Mobile oder Android. Für Windows gibt es eine kostenlose Testversion, im Google Play wird die App für Android für rund 2 Euro angeboten. WiFi Tool setzen Sie in den folgenden Schritten ein: