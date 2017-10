Bequemer verschlüsseln mit GPG4Win 3.0

E-Mail-Verschlüsselung ist immer noch zu kompliziert. Mit der neuen Version 3.0 des Programmpakets GPG4Win wird das chiffrieren und entschlüsseln von Mails aber wieder etwas einfacher.

Windows / Deutsch / Open Source. Wenn Sie per E-Mail verschlüsselt kommunizieren wollen, brauchen Sie mehrere Programme, die alle installiert und eingerichtet werden müssen. Komfort wie bei Whatsapp, das "einfach so" verschlüsselt? Fehlanzeige.



Aber immerhin: Es gibt Fortschritte. GPG4Win ist eine Zusammenstellung von Programmen, mit denen Sie unter Windows Ihre Mails mit Outlook ver- und entschlüsseln können. Außerdem können Sie Mails digital unterschreiben und die Unterschriften von anderen überprüfen. In der neuen Version finden einige Schritte im Hintergrund statt, ohne den Benutzer zu stören. Das grundlegende Programm GnuPG stellt im Hintergrund die Kernfunktionen in der ebenfalls neuen Version 2.2 bereit.



Sie möchten eine E-Mail verschlüsselt verschicken? Das geht nur, wenn der Empfänger einen zweiteiligen Schlüssel dafür hat. Mit dem einen Teil verschlüsseln Sie. GPG4Win 3.0 stellt automatisch fest, ob so ein Schlüssel vorhanden ist und lädt ihn herunter. Bisher musste man das jeweils manuell tun. Ebenfalls automatisiert wurde das Entschlüsseln von empfangenen Mails.



Fazit: GPG4Win ist ein Schritt in die richtige Richtung. Es erleichtert sicherheitsbewussten E-Mail-Teilnehmern das Leben. Von echtem Komfort ist es aber immer noch weit entfernt.



Mehr zum Thema