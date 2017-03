Dateien abgleichen und sichern

Mit Unison halten Sie zwei Ordner auf dem gleichen Stand. Dabei kann der zweite Ordner auf einer lokalen Festplatte, einem USB-Stick oder im Internet liegen.

Windows+Linux / Deutsch / Open Source. Unison ist ein komfortables Programm für den Dateiabgleich. Das Programm lässt sich auch dann nicht aus der Ruhe bringen, wenn auf beiden Seiten des Abgleichs Änderungen vorliegen. Notfalls fragt es bei Ihnen nach, welche Datei aktuell gelten soll. Selbst wenn eine Synchronisierung durch einen Fehler abgebrochen wird, bleibt die Ordnung der beiden Ordner erhalten, so dass die Synchronisierung später problemlos fortgesetzt werden kann.



Besonders praktisch an Unison finde ich die eingebaute Datensicherungsfunktion: Geänderte Dateien werden auf Wunsch nicht einfach überschrieben, sondern erst gesichert und dann erst durch die neue Version ersetzt. Die Verbindung zu Ordnern im Internet kann Unison mit ssh verschlüsseln. Im Hintergrund greift das Programm auf das bewährte Linux-Werkzeug rsync zurück. Kleine Änderungen in großen Dateien werden blockweise übertragen, so dass das Programm in vielen Fällen erheblich Datenvolumen spart. Da Unison die Synchronisierung anhand der Systemzeit durchführt, empfiehlt es sich, mit einem Zeitserver im Internet einzustellen.



Unison wird nicht mehr aktiv weiter entwickelt, wird aber weiterhin von seinen Programmierern gepflegt und unterstützt. Falls Ihre Firma eine ganz bestimmte zusätzliche Funktion in Unison braucht, können Sie diese bei den Entwicklern beauftragen.



Bis auf wenige Schaltflächen ist Unison auf Englisch. Wenn Sie das Programm starten, werden Sie als erstes aufgefordert, ein Profil auszuwählen ("Profile Selection"). Da am Anfang noch kein Profil vorhanden ist, klicken Sie auf "Hinzufügen". Ein Assistent führt Sie schrittweise durch die Einrichtung.



