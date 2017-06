Mails einfach verschlüsseln - made in Germany

Tutanota ist eine sichere E-Mail-Lösung aus Hannover. Sie funktioniert mit Schlüsseln, die Sie auf anderem Weg mit dem Empfänger austauschen.

Windows+Linux+Android / Deutsch / Open Source. Wenn Sie mit Tutanota eine Mail verschicken, so wird diese automatisch verschlüsselt. Dabei kommt ein Passwort zum Einsatz, das Sie mit dem Empfänger auf anderem Weg vereinbaren. Sie können das Passwort zum Beispiel bei einem persönlichen Treffen oder per Telefon oder Brief verabreden.



Der Empfänger bekommt eine Benachrichtigung von Tutanota, dass dort Ihre Mail auf Ihn wartet. In dieser Benachrichtigung klickt er auf einen Link und kommt damit direkt zu Ihrer Mail. Diese kann er nun mit dem vereinbarten Passwort entschlüsseln, lesen und auch gleich verschlüsselt beantworten.



Tutanota verschlüsselt alle Mails, die Betreffzeilen und Anhänge lokal auf dem jeweiligen Gerät. Dabei kommen anerkannte Verfahren zum Einsatz. Der Quelltext ist Open Source. Auf dem Server von Tutanota werden ausschließlich verschlüsselte Daten gespeichert. Auf dem Handy können Sie mit eigenen Apps für Android und iOS mailen.



Die hannoveraner Tutao GmbH, die hinter Tutanota steht, arbeitet nach dem Freemium-Prinzip: Für Privatleute mit einfachen Anforderungen ist der Dienst kostenlos. Wer mehr Speicherplatz, mehr Adressen oder andere Extras will, zahlt eine kleine Gebühr.



Das Verfahren ist sehr einfach und verständlich. Es hat aber auch Nachteile: So können Sie neuen Kontakten nicht sofort verschlüsselt mailen, sondern müssen erst auf einem anderen Weg Kontakt aufnehmen und ein Passwort vereinbaren. Mit anderen Verfahren wie GPG können Sie sofort verschlüsselt mailen - sofern Ihr Gegenüber die Voraussetzungen dafür geschaffen hat.



