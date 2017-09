So einfach verschlüsseln Sie Dateien

Mit AESCrypt verschlüsseln Sie einzelne Dateien ganz einfach per Mausklick. Dabei geben Sie ein beliebiges Passwort an. Den Inhalt der Datei kann danach nur noch lesen, wer dieses Passwort kennt. Zur Verschlüsselung wird die bewährte und sichere AES-Methode verwendet.

Windows+Linux / Englisch / Open Source. Die Geheimdienste und datengierige Konzerne forschen uns alle aus. Aber dagegen können Sie etwas tun. Mit AES Crypt verschlüsseln Sie Dateien schnell und einfach. Nachdem Sie AES Crypt installiert haben, können Sie Dateien im Handumdrehen verschlüsseln. Das Programm bindet sich in Ihren Dateimanager ein. Um eine Datei zu verschlüsseln, klicken Sie diese mit der rechten Maustaste an. Es erscheint ein Menü. Daraus wählen Sie den Eintrag "AES Encrypt". Ein Passwort haben Sie sich schon ausgedacht? Gut. Das geben Sie im nächsten Fenster zweimal ein und klicken auf OK. Fertig.



AES Crypt hat Ihre Datei verschlüsselt und unter der Endung "aes" neu gespeichert. Um die Datei wieder zu entschlüsseln, genügt ein Doppelklick. Dann geben Sie wieder das gleiche Passwort ein, und schon ist Ihre Datei entschlüsselt. Es erscheint eine Fehlermeldung? Das liegt daran, dass die Originaldatei noch vorhanden ist. Beim Entschlüsseln speichert das Programm die Datei wieder unter dem gleichen Namen. Ist die Originaldatei noch vorhanden, geht das nicht. Ändern

Sie den Namen einer der beiden Dateien, dann klappt es auch mit dem Entschlüsseln. Wichtig: Wenn Sie den Zugriff auf die Originaldatei verhindern wollen, müssen Sie diese nach dem Verschlüsseln löschen.



Aber oft will man ja das Original im Klartext behalten. Die verschlüsselte Datei verschickt man dann per Mail oder kopiert sie auf einen USB-Stick. AES Crypt kann auch mehrere Dateien auf einmal verschlüsseln. Wenn alle das gleiche Passwort haben, können Sie auch mehrere Dateien in einem Rutsch entschlüsseln. So sind Ihre wichtigen Dateien vor Spionen sicher.



Mehr zum Thema: https://www.aescrypt.com/