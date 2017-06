Angeblicher Schutz gegen WannaCry: Vorsicht bei der Installierung von Apps

Bei Attacken gegen Windows-Systeme, wie es bei der Schadsoftware WannaCry der Fall ist, werden im Google Play "Apps zum Schutz gegen WannaCry" angeboten, doch das Android-Betriebssystem ist ja gar nicht bedroht! Hier handelt es sich um hinterhältige Versuche, Sie zur App-Installation zu bewegen, um Daten auszuspionieren. Die Sicherheitsexperten von McAfee geben daher Tipps zur sicheren Mobile-Anwendung.

Der weltweite Angriff der Ransomware „WannaCry“ hat viele Leute aufgerüttelt und dabei das Thema „IT-Sicherheit“ wieder im Bewusstsein nach vorne gebracht. Das Anti-Virus-System auf dem Computer ist inzwischen Standard, viele vergessen dabei aber ihre mobilen Geräte. Ein umfassender Schutz von Smartphones und Tablets ist aber ein absolutes Muss – schließlich sind die mobilen Geräte inzwischen kleine Computer und speichern persönlichste Daten wie Kontonummern und PIN-Codes.

Doch auch wenn Nutzer einen Schritt weiter sind und ihre Geräte sichern möchten, gibt es immer noch einige Fallen. So haben die Teams von McAfee im App-Store von Google diverse Apps entdeckt, die Schutz vor WannaCry versprechen – aber eigentlich nur die Geräte der Nutzer ausspionieren und im schlimmsten Fall mit Malware infizieren.

„Dieser Fall zeigt wieder, dass Nutzer bei der Installation von Apps besonders vorsichtig sein müssen“, kommentiert Alexander Salvador, Director Retail EMEA bei McAfee. „Tatsächlich nutzt WannaCry Schwachstellen im Betriebssystem von Microsoft aus und ist daher für Android-Geräte gar keine Gefahr – entsprechende Apps im Store von Google sollten daher ignoriert werden. Cyber-Kriminelle nutzen immer wieder Hypes rund um bestimmte Apps oder Themen aus und stellen getarnte Malware zum Download zur Verfügung. In der Vergangenheit haben wir das zum Beispiel bei Spielen wie Pokemon Go oder Mario Run gesehen. Gefälschte Sicherheits-Apps gegen WannaCry werden nicht der letzte Versuch von Cyber-Kriminellen sein, an sensible Nutzerdaten zu gelangen.“

Damit Nutzer bei der Installation von neuen Apps keine böse Überraschung erleben, gibt McAfee ein paar einfache Tipps und Tricks, die das eigene Gerät schützen: