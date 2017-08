Dringende BSI-Warnung: Neuer Trojaner räumt Ihr Bankkonto leer

das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) warnt vor einer weiterentwickelten Versions des Banken-Trojaners Marchers. Die Malware attackiert Android-Smartphones und greift die PIN- und TAN-Nummer für Ihr Online-Banking ab, mit denen Ihr Geld auf die Konten der Täter umgeleitet wird. Daran erkennen Sie Marcher:

Das BSI und mehrere Medien warnen eindringlich vor der großen Gefahr, die von dem Trojaner Marcher ausgeht. Die Schadsoftware tarnt sich als vermeintliches Update für den Flash-Player von Adobe.



Installieren Sie dieses, bekommen Sie aber keine verbesserte Version der anfälligen Software sondern den Trojaner, der fortan bei Ihren Online-Banking-Geschäften die PIN- bzw. TAN-Nummer ausliest und an die Täter weiterleitet. Mit diesen buchen die Kriminellen dann Ihr Geld auf nicht nachverfolgbare Konten im Ausland – ihr Geld ist futsch.



Sollte Ihnen auf Ihrem Android-Handy in nächster Zeit also ein Update des Flash Players angeboten werden, lehnen Sie dieses unter allen Umständen ab. Ist es dafür bereits zu spät, setzen Sie ihr Handy auf die Werkseinstellungen zurück und lassen Sie anschließend sicherheitshalber einen seriösen Virenscanner ihr Betriebssystem durchsuchen.



Aufgrund der aggressiven Verbreitung von Marcher empfiehlt es sich zudem für Android-Nutzer, vorerst keine sensiblen Transaktionen über Ihr Handy oder Ihr Tablet durchzuführen.