Keine Chance für Wannacry: Diese kostenlose Software schützt Ihren PC besser als jedes Antivirenprogramm

So genannte "Ransomware" versetzt Windows-Benutzer in Angst und Schrecken: Ein falscher Klick, und alle Dateien sind unlesbar. Nur gegen Lösegeld bekommt man sie wieder.

Windows / Englisch / Open Source. Antivirenprogramme betreiben großen Aufwand, um herauszufinden, welche Programme Böses im Schilde führen. Wäre es nicht viel einfacher, einfach jedes neue Programm zu blockieren? Egal, auf welchem Weg ein Schadprogramm auf den PC kommt, egal, wie es aussieht und was es tut: Es wird auf jeden Fall gesperrt. Nur für den Fall, dass man selbst etwas installieren möchte, müsste sich der Schutz vorübergehend abschalten lassen.



Ich finde das sehr sinnvoll und freue mich sehr, dass ich ein Programm gefunden habe, das genau so vorgeht: "Simple Software Restriction Policy". Das Programm greift auf Bordmittel von Windows zurück: Denn eigentlich hat Windows schon lange die Möglichkeit eingebaut, die Ausführung von Software einzuschränken. Die Bedienung der so genannten "Gruppenrichtlinien" ist nur leider derart kompliziert, dass kaum jemand damit klar kommt.



Das ändert die Simple Software Restriction Policy. Sie installieren das Programm, wobei Sie gleich ankreuzen, dass es aktiviert werden soll, und schon ist Ihr PC geschützt.



Fortan finden Sie im Benachrichtigungsfeld unten rechts neben der Uhrzeit ein kleines Symbol mit einem grünen Häkchen. Wenn Sie ein neues Programm installieren möchten, können Sie den Schutz vorübergehend ausschalten. Dazu klicken Sie das Symbol an und wählen "Unlock". Der Schutz wird nach einer halben Stunde automatisch wieder eingeschaltet - es ist also ausgeschlossen, dass man den PC versehentlich ungeschützt lässt.



