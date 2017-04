Die neue Oberfläche von Ubuntu

Ubuntu-Chef Mark Shuttleworth hat bekanntgegeben, dass seine beliebte Linux-Variante ab der kommenden Version 18 mit einer neuen Oberfläche erscheinen wird.

Linux / Deutsch / Open Source. Der neue Desktop von Ubuntu ist ein alter Bekannter: Gnome. Mit der Rückkehr zu dieser bewährten Benutzeroberfläche endet ein jahrelanger Alleingang. Finden Sie die Oberfläche von Ubuntu auf Ihrem PC auch manchmal ein Bisschen unpraktisch? Das liegt daran, dass diese Schnittstelle auch auf Tablets, Telefonen und Netbooks einheitlich funktionieren sollte. Diesem Ziel wurden bewährte Bedienkonzepte geopfert: Unter anderem das Startmenü, die Scroll-Leisten und das Fenstermenü. Jetzt wird Unity, so der Name der Oberfläche, eingestellt. Aber, wie bei Open Source üblich: Unity wird deshalb nicht verschwinden, sondern von einer Community weiter entwickelt. Wer es weiter nutzen will, kann das also tun. Unity wird jedoch zukünftig nicht mehr der Standard-Desktop sein, mit dem Ubuntu ausgeliefert wird.



Wenn Sie auf die Gnome-Oberfläche wechseln wollen, brauchen Sie nicht auf Ubuntu 18 zu warten. Sie können den neuen alten Desktop auch sofort ausprobieren. Im Ubuntu Software Center ist er zwar nicht zu finden, aber mit der Paketverwaltung "Synaptic" oder mit dem Befehl "sudo apt-get install gnome" können Sie Gnome installieren. Dabei wird nicht nur ein Paket installiert, sondern eine ganze Latte von weiteren Programmen, die alle zu Gnome dazugehören.



Nachdem Sie Gnome installiert haben, melden Sie sich von Ubuntu ab. Am Anmeldebildschirm klicken Sie dann auf das kleine Ubuntu-Symbol am Eingabefeld. Damit können Sie zwischen den verfügbaren Benutzeroberflächen wechseln. Es steht jetzt neben "Ubuntu" auch "Gnome" zur Verfügung. Wenn Sie wollen, können Sie jede Sitzung mit einer anderen Oberfläche starten.