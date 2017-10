Die schönsten Spiele für Linux

Immer wieder fragen Leser nach Spielen für Linux. Spiele galten lange Zeit als Schwachpunkt von Linux, und tatsächlich besteht in diesem Bereich immer noch Nachholbedarf. Aber Linux ist heute bei weitem unterhaltsamer als noch vor wenigen Jahren, es gibt inzwischen haufenweise Spiele für die Pinguin-Plattform.

Linux / Deutsch / Open Source. Eine Möglichkeit, unter Linux zu spielen, ist das Internet. Die meisten Online-Spiele funktionieren auf Linux genauso gut wie auf Windows oder Mac. Spiele, die man im Laden kauft, sind dagegen meist nur für Windows. Grundlegend gilt für Spiele unter Linux zunächst das gleiche wie für jede andere Software: Programme für Linux kauft man nicht in Form von DVDs in Pappschachteln, sondern installiert sie mit Hilfe des Software-Centers aus den Repositories.



Dort finden sich inzwischen über tausend Spiele in allen Genres von Arkade bis Sport. Viele Klassiker wurden von der Open-Source-Gemeinde nachgebaut und erscheinen unter anderem Namen: Ein Pacman-Klon heißt Kapman und eine Tetris-Variante heißt KBlocks.



Ein Meilenstein für Spiele unter Linux ist die Steam-Engine (Deutsch: Dampfmaschine). Das ist eine Plattform, über die Sie eine Vielzahl von Spielen auf Linux installieren und spielen können. Das Basisprogramm installieren Sie aus dem Software-Center, die Spiele werden dann nachgeladen. Es stehen sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Titel zur Verfügung. Einen Zugang zu vielen Windows-Spielen eröffnet Ihnen PlayOnLinux.



