Einfaches und schönes Linux

Linux gibt es in vielen Varianten. ZorinOS ist eine Linux-Variante, die damit wirbt, besonders elegant und einfach zu sein. Das System richtet sich vor allem an Umsteiger von Apple oder Windows.

Linux / Deutsch / Open Source. Auf der Download-Seite von ZoranOS wird vor allem die Kaufversion angeboten, aber wenn Sie weiter nach unten blättern, können Sie das Linux-System auch für Null Euro laden.



Nachdem Sie Zorin auf einem USB-Stick installiert haben (zum Beispiel mit Etcher), können Sie Ihren PC wie üblich damit starten. Zur Begrüßung zeigt ZorinOS ein schönes Landschaftsbild an – es wird gleich klar: Hier geht es um Ästhetik!



Sie können die Sprache auf "Deutsch" stellen und dann "Zorin ausprobieren". Das System startet jetzt, ohne Ihre Festplatte zu verändern.



Der ästhetische Eindruck bleibt. Der Bildschirm sieht sehr ähnlich aus wie unter Windows 10: Links finden Sie einen Startknopf sowie Symbole für Internet, Mail und Dateien. Rechts unten in der Ecke steht die Uhrzeit, daneben dezente Schaltflächen für die Lautstärke, Netzwerkverbindungen, Einstellungen sowie zum Ausschalten. Auch die Sprache können Sie hier per Mausklick ändern.



Auch das Startmenü erinnert optisch an Windows, nur ohne die lästige Werbung. Wie bei Linux üblich sind die wichtigsten Programme vorinstalliert, jede Menge weitere lassen sich bequem unter dem Menüpunkt "Software" nachinstallieren.



In den Systemeinstellungen können Sie das Aussehen der Benutzeroberfläche unter "Zorin Appearance" komfortabel ändern. Möchten Sie die Knöpfe der Fenster zum Schließen und verkleinern lieber links oder rechts? Die Programmleiste lieber oben oder unten? Die Fensterhintergründe schwarz oder weiß? Das alles und noch viel mehr lässt sich mit wenigen Mausklicks ganz nach Ihrem Geschmack einstellen.



ZorinOS ist das Linux für Ästheten.



