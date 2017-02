So hauchen Sie Ihrem alten PC neues Leben ein

Heute habe ich für Sie die sparsamsten Linux-Versionen für alte PCs zusammengestellt. Damit sind viele Anwendungen genauso schnell wie auf aktueller Hardware.

Linux / Deutsch / Open Source. Bevor Sie einen alten PC verschrotten, probieren Sie doch mal eine dieser Linux-Versionen aus. Sie werden staunen, wie flott Ihr antiker Rechner damit wieder läuft! Achten Sie darauf, ob der PC schon einen 64-Bit-Prozessor hat. Falls nicht, brauchen Sie die 32-Bit-Variante der jeweiligen Linux-Distribution.



Lubuntu

Diese Linux-Variante hatte ich jahrelang auf einem alten PC im Einsatz. Sie funktioniert zuverlässig und schnell. Die Oberfläche wirkt etwas altmodisch, aber man kann damit Texte und Tabellen bearbeiten, im Internet surfen, Videos schauen und vieles mehr.

http://lubuntu.net/



Puppy Linux

Diese Distribution gibt es schon seit 2003. Sie können sie komplett vom USB-Stick benutzen, ohne am PC auch nur ein Bit zu ändern. Ihre Dateien und Programme werden dabei ebenfalls auf dem Stick gespeichert (sofern Sie diesen nicht zu früh abziehen). Puppy Linux lässt sich leicht benutzen und anpassen.

http://puppylinux.com/



Tiny Core Linux

Absoluten Minimalisten kann ich Tiny Core Linux empfehlen. Damit erhalten Sie nach der Installation einen altmodischen Desktop und so gut wie keine Softwarepakete. Diese können Sie aber nachladen. Tiny Core wird komplett in den RAM geladen und ist daher besonders schnell. Wenn sonst keine Distribution mehr auf einem alten Rechner läuft, probieren Sie diese.

http://tinycorelinux.net/

Linux Lite

Umsteigern von Windows will es Linux Lite besonders einfach machen. Es beruht auf den LTS-Versionen von Ubuntu und bietet daher wie diese fünf Jahre Support. Ein Willkommens-Bildschirm bietet eine Einführung für neue Benutzer an.

https://www.linuxliteos.com/