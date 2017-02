Installieren Sie Linux besser ohne Updates

Bei der Installation schlägt Linux vor, Aktualisierungen herunterzuladen, während der PC noch eingerichtet wird. Warum ich davon abrate.

Linux / Deutsch / Open Source. Wenn Sie Linux installieren, starten Sie Ihren PC zunächst von einem Installationsmedium. Das kann ein USB-Stick oder eine DVD sein. Beim Start fragt Linux, ob Sie es nur ausprobieren oder gleich installieren möchten.



Wählen Sie an dieser Stelle, dass Sie Linux nur ausprobieren wollen. Sie können so sicherstellen, dass alles funktioniert, bevor Sie auch nur ein einziges Bit an Ihrem PC verändern.



Wenn Sie sehen, dass alles läuft, starten Sie die Linux-Installation vom Desktop aus. Dazu klicken Sie einfach das entsprechende Symbol an. Es erscheinen ein paar Eingabefenster, in denen das Setup-Programm Informationen und Entscheidungen von Ihnen abfragt.



In einem dieser Fenster fragt es, ob Sie schon während der Installation Aktualisierungen für Linux herunterladen wollen. Auch zusätzliche Software können Sie an dieser Stelle ankreuzen. Meine Empfehlung: Lassen Sie beide Ankreuzkästchen frei.



Die Software, die Sie gestartet haben, funktioniert offensichtlich, sonst wären Sie nicht so weit gekommen. Wenn Sie die Installation ohne zusätzliche Downloads durchführen, wird genau diese funktionierende Version installiert. Mit den Downloads können sich Fehler einschleichen, so dass der PC nach der Installtion nicht funktioniert.



Wenn Sie Linux fertig eingerichtet und den PC neu gestartet haben, können Sie die Installation der Aktualisierungen und der zusätzlichen Software problemlos nachholen. Die Wahrscheinlichkeit, dass dabei etwas schief geht, ist sehr viel geringer, weil Sie nicht drei Schritte auf einmal machen. Immer schön langsam, ein Schritt nach dem anderen: Das war schon immer die sicherste Methode.



Mehr zum Thema: So installieren Sie Ubuntu