Komfortable Screenshots unter Linux

Ein Screenshot speichert etwas, was auf dem Bildschirm zu sehen ist, in einer Grafikdatei. Sie können damit anderen zeigen, wie etwas funktioniert. Oder umgekehrt: Wenn etwas bei Ihnen nicht funktioniert, ist ein Screenshot sehr hilfreich um zu zeigen, wo genau das Problem liegt.

Linux / Deutsch / Open Source. Für Linux gibt es mehrere Screenshot-Programme, eins der besten heißt Shutter. Das Programm wird mit der Maus bedient. Sie können den verschiedenen Funktionen von Shutter aber auch Tastenkombinationen zuweisen. Das geht allerdings nicht im Programm selbst, sondern in den Systemeinstellungen von Linux. Hier klicken Sie auf "Tastatur". Es erscheint eine Liste von Funktionen und den Tastenkombinationen, die jene auslösen.



Blättern Sie in der Liste bis ganz nach unten. Dort klicken Sie das Plus-Zeichen an, um eine neue Tastenkombination hinzuzufügen. Es erscheint ein Eingabefenster mit zwei Feldern. Als Namen tragen Sie zum Beispiel "Bildschirmfoto Vollbild" ein. Der Befehl dazu lautet "shutter --full". Diesen tragen Sie unter dem Namen ein. Klicken Sie auf die Schaltfläche für die Tastenkombination und drücken Sie die gewünschte Kombination, zum Beispiel Strg-D. Wichtig: Die Tastenkombination darf noch nicht belegt sein. Klicken Sie oben rechts auf "Hinzufügen". Ihre neue Tastenkombination erscheint unter "Eigene Tastenkombinationen".



Um ein Fenster zu fotografieren, geben Sie den Befehl "shutter --window" ein. Als Tastenkombination ist Strg-W geeignet. Und wenn Sie einen rechteckigen Bereich selbst auswählen möchten, geben Sie den Befehl "shutter --select=" ein. Das Gleichheitszeichen gehört dazu! Dahinter könnten Sie noch Koordinaten eingeben, die ein Rechteck definieren, pfiffiger ist es jedoch, nach dem Gleichheitszeichen Schluss zu machen. Dann können Sie nämlich den Bereich jedesmal neu mit der Maus auswählen. Als Tastenkombination ist Strg-E geeignet, falls sie auf Ihrem PC noch nicht belegt ist.



