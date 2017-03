Achtung: Nur Backup-Software schützt gegen Datei-Erpresser!

Viele Benutzer synchronisieren ihre Daten mit einem Online-Speicher. Das ist gut, aber gegen Verschlüsselungs-Erpresser reicht es nicht.

Windows+Linux / Deutsch / Open Source. Immer wieder fragen mich Leser nach dem Unterschied zwischen Sicherungskopien und Cloud-Synchronisierung. Es ist immer gut, Daten doppelt oder dreifach zu speichern. Denn egal ob Festplatte oder Speicherkarte: Die Frage ist nicht, ob der Datenträger kaputt geht, sondern wann. Synchronisierung oder zu Deutsch: Abgleich bringt zwei oder mehr Speichermedien auf den gleichen Stand. Oft ist das ein PC, ein Handy und ein Online-Speicher, manchmal kommt noch ein USB-Stick oder eine externe Festplatte dazu. Geht eins der Speichermedien kaputt, hat man die Daten noch auf dem anderen.



Es gibt aber einen gar nicht so seltenen Sonderfall, bei dem der Abgleich nichts nützt: Wenn sich in die Daten Fehler einschleichen, werden die Fehler auf alle angeschlossenen Speicher übertragen. Nehmen wir an, Sie schreiben an einem Buch, das Ihr Lebenswerk werden soll - und überschreiben es versehentlich mit dem Kündigungsschreiben für Ihren Stromanbieter. Es gibt keinen besseren Weg, Daten zu vernichten, als sie zu überschreiben. Und der Datei-Abgleich macht die Katastrophe perfekt, indem er die falsche Datei dann auch noch auf alle anderen Speicher überträgt.



Noch viel schlimmer wird es, wenn Online-Kriminelle Ihre Dateien ohne Ihr Wissen verschlüsseln und für den Schlüssel Geld fordern. Dann werden durch den Datei-Abgleich auch die anderen Datenträger verschlüsselt.



Backup-Programme gehen anders vor: Sie überschreiben niemals vorige Versionen mit einer neuen Sicherung, sondern halten immer mehrere ältere Versionen vor. Nutzen Sie Areca Backup oder Duplicati, um Ihre Daten in Sicherheit zu bringen.



