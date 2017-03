Ihre eigene Cloud

Jedes Smartphone ist an irgendeinen Cloud-Speicher angeschlossen, in dem Fotos, Telefonnummern und Termine gesichert werden. Mit NextCloud nehmen Sie das in Ihre eigenen Hände.

Linux / Deutsch / Open Source. NextCloud ist ein Serversystem, mit dem Sie Dateien, Kalender und Kontakte speichern können. Damit haben Sie von allen Daten auf Ihrem Handy eine Kopie. Außerdem können Sie Ihre Daten mit anderen Geräten abgleichen. Auf diese Weise haben Sie am PC immer die gleichen Daten wie auf dem Handy. Auch ein gemeinsamer Familienkalender und weitere Anwendungen sind möglich. NextCloud ist eine Abspaltung des Projekts OwnCloud.



Als Hardware-Plattform für NextCloud bietet sich ein Raspberry Pi an. Zur Installation laden Sie die Software mit wget auf den Rasperry herunter und entpacken sie in einen Ordner unterhalb von /var/www/html. Geben Sie Ihrem Webserver Zugriff auf die Dateien.



Wenn Sie diesen Ordner jetzt per HTTP im Browser aufrufen, wird automatisch die Installation von NextCloud gestartet. Sie können Ihre Cloud mit der eingebauten Datenbank SQLite betreiben, oder sie mit einem MySQL-Server verbinden. Letzteres ist etwas aufwändiger einzurichten, bringt aber mehr Leistung und wird für Installationen mit mehreren Benutzern empfohlen.



Die Oberfläche von NextCloud ist zunächst Englisch. Um das zu ändern, klicken Sie rechts oben auf Ihren Namen und dann auf "Personal". Es erscheint ein Formular mit Ihren persönlichen Einstellungen. Hier schalten Sie die Sprache unter "Language" auf "Deutsch".



In einer frischen NextCloud-Installation ist zunächst nur der Dateiabgleich aktiv. Weitere Funktionen können Sie links oben unter "Apps" aktivieren. Für den Adressabgleich aktivieren Sie die Contacts-App, die Sie unter "Organisation" finden. Gleich daneben können Sie auch den Kalender ("Calendar") einschalten.