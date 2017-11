Schnell von Linux zu Windows wechseln

Wenn Sie Windows und Ubuntu auf einem PC haben, dann möchten Sie bestimmt öfter mal das Betriebssystem wechseln. Mit Grub Reboot geht das besonders komfortabel.

Linux / Deutsch / Open Source. Um von Linux zu Windows zu wechseln, müssen Sie normalerweise zunächst einen Neustart auslösen und dann aufpassen wie ein Schießhund, damit Sie nicht die kostbaren Sekunden verpassen, in denen Linux das Bootmenü anzeigt. Wäre es da nicht viel praktischer, wenn Sie Linux gleich beim Auslösen des Neustarts sagen könnten, dass es bitte Windows starten soll? Unter KDE ging das schon immer. Mit einer speziellen Erweiterung geht es auch mit der auf Ubuntu üblichen Oberfläche Gnome.



Möglich macht es das Programm Grub-Reboot und die dazugehörige Gnome-Erweiterung. Um die Erweiterung zu installieren, gehen Sie zur Seite extensions.gnome.org. Diese Seite können Sie direkt mit Ihrem Betriebssystem verbinden, indem Sie die dazugehörige Erweiterung für Firefox installieren. Gnome-Erweiterung, Firefox-Erweiterung? Richtig, Sie brauchen beide. Die Firefox-Erweiterung dient dazu, dass Sie die Erweiterungen für Gnome direkt mit einem Mausklick installieren können. Die Firefox-Erweiterung wird Ihnen auf der Seite der Gnome-Erweiterungen in einer auffälligen lila Meldung oben auf jeder Seite angeboten. Klicken Sie in dieser Meldung auf "Click here" - und so weiter.



Wenn Firefox nachfragt, klicken Sie an, dass Sie die Installation "Erlauben" möchten, dann auf "Hinzufügen" und schließlich auf OK. Auf Seiten des Betriebssystems brauchen Sie ebenfalls ein Modul, damit die Seite daran andocken kann. Dieses Modul installieren Sie mit diesem Befehl:

sudo apt-get install chrome-gnome-shell



Danach können Sie endlich die gewünschte Gnome-Erweiterung installieren. Gehen Sie zur Seite von "Grub-reboot" und klicken Sie den Schalter oben rechts von "Off" auf "On" - fertig! Jetzt können Sie in Linux einen Neustart auslösen, nach dem direkt Windows hochfährt.



