So erwecken Sie Ihren Raspberry Pi zum Leben

Wenn Sie den faszinierenden Mini-Computer gekauft haben, kann der erstmal gar nichts. Mit Ihrem PC bringen Sie den Winzling ans Laufen.

Linux / Englisch / Open Source. Um Ihren neuen Raspberry Pi Computer nutzen zu können, verpassen Sie ihm als Erstes ein Betriebssystem. Als Speichermedium benutzt der Raspberry keine Festplatte, sondern eine Speicherkarte. Wenn Sie die Karte besorgen, kaufen Sie am besten gleich einen passenden Kartenleser für den PC. Den brauchen Sie nämlich, um das Betriebssystem für Ihren Raspberry auf die Karte zu kopieren. Außerdem brauchen Sie noch ein Netzwerkkabel.



Das Betriebssystem gibt es in Form verschiedener Linux-Varianten im Internet. Neben der offiziellen Raspberry-Software sind dank Open Source einige interessante Varianten entstanden, unter anderem das Mediacenter OpenElec.



Als Grundlage für einen eigenen Server empfehle ich das Betriebssystem Raspbian, das ich unten verlinkt habe. Laden Sie die Zip-Datei herunter und entpacken Sie diese. Sie erhalten eine img-Datei, die Sie mit dem Programm UNetbootin auf der Speicherkarte installieren. (Kopieren reicht nicht!)



Jetzt haben Sie alles, was Sie brauchen, um Ihren Raspberry Pi in Betrieb zu nehmen. Mit dem Netzwerkkabel schließen Sie den Kleinen an eine freie Buchse Ihres Routers an. Dann stecken Sie Speicherkarte ein und setzen den Raspberry unter Strom, indem Sie ein Android-Ladekabel anschließen. Kurz darauf ist er in Ihrem Netzwerk unter der Adresse raspberrypi erreichbar.



