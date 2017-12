Multimedia

Multichannel-Troubleshooting: Perfekte Mehrkanal-Audiowiedergabe mit Ihrem PC

An immer mehr PCs ist eine Multikanal-Audioausgabe angeschlossen. Hochwertiger Sound bei Spielen, Streaming oder CD/DVD/Blu-ray-Wiedergabe ist damit sichergestellt. Wenn es bei der Konfiguration eines 5.1- oder 7.1-Systems hakt, hilft Ihnen diese Troubleshooting-Checkliste.

Erst bei einer Mehrkanalton-Wiedergabe mit einem 5.1- oder 7.1-Soundsystem zeigt Ihr PC so richtig, was die Audiospuren moderner DVDs/Blu-rays so "draufhaben". Gleiches gilt für Musikliebhaber, die unkomprimierte Klangdateien wiedergeben möchten. Auch Spieler bevorzugen heute Mehrkanalton, damit sie schon frühzeitig hören, aus welcher Ecke sich im Egoshooter der böse Watz anschleicht und sie somit die Überlebenschancen ihrer Spielfigur erhöhen. Für den korrekten Betrieb gibt es allerdings ein paar Fallen zu umschiffen, die Sie mit den folgenden Troubleshooting-Checkpunken schnell in den Griff bekommen:

[x] Check 1: Der richtige analoge Anschluss

In den meisten Fällen wird ein Mehrkanal-System sinngleich wie Stereo-Aktivlautsprecher angeschlossen. Sie benutzen also die farbig gekennzeichneten Mini-Klinkenbuchsen, die sich meist an der PC-Rückseite befinden. Die genaue Zuordnung der Kanäle finden Sie in der Beschreibung des Mehrkanal-Systems und im Handbuch zum PC bzw. Mainboard. Bei modernen PCs wird die Benutzung der Buchsen automatisch erkannt.

[x] Check 2: Der digitale Anschluss

Wenn Ihr PC eine S/PDIF-Schnittstelle (Sony/Philips Digital Interface) hat, kann er die Audiosignale auch digital ausgeben. Diese Anschlussart sollten Sie bevorzugen, denn die Wiedergabequalität ist besser und die Zahl der Anschlusskabel wird auf nur ein einziges reduziert. Insbesondere, wenn Sie zur Tonwiedergabe Ihren "Kino-PC" mit einem Wohnzimmer-Mehrkanal-Receiver verbinden möchten, sollten Sie diese Schnittstelle benutzen bzw. schon bei einer Geräteanschaffung darauf achten, dass S/PDIF vorhanden ist.

[x] Check 3: Die Windows-Treiber

Nach der Installation einer modernen Windows-Version wie Windows 10 funktioniert in aller Regel auch die Soundausgabe sofort. Lassen Sie sich davon jedoch nicht täuschen und installieren Sie unbedingt die neuesten Treiber, die der PC-Hersteller oder Hersteller des Audiochips anbietet. Damit gewinnen Sie eine Vielzahl von Funktionen und Konfigurationsmöglichkeiten hinzu, die der Windows-eigene Treiber nicht mitbringt. Wenn Sie die Audioausstattung eines Rechners nicht kennen, kontrollieren Sie das im Geräte-Manager in der Rubrik "Audio, Video und Gamecontroller".

[x] Check 4: Audio-Eigenschaften einstellen

Etwas verwirrend ist, dass die weiteren Einstellungen zur Wiedergabe über Windows und meist auch eine spezielles Konfigurationstool in der Systemsteuerung vorgenommen werden. Klicken Sie also mit der rechten Maustaste auf das Lautsprecher-Symbol unten rechts im Systembereich (Systray) und benutzen "Wiedergabegeräte". Per Doppelklick öffnen Sie die Eigenschaften des betreffenden Audiogeräts. Prüfen Sie hier insbesondere im Register "Unterstützte Formate" anhand der Testklänge, welche kodierten Formate und welche Abtastraten von Ihrem System unterstützt werden. Weitere Einstellmöglichkeiten, z.B. Audioprofile für bestimmte Räumlichkeiten, wählen Sie dann in der Systemsteuerung in dem Konfigurationstool des Herstellers.

[x] Check 5: Die richtigen Audio-Kanäle

Prüfen Sie nun noch, ob alle Kanäle tatsächlich das für sie vorgesehene Audioereignis ausgeben. Besonders häufig sind Verwechselungen der hinteren Kanäle der Fall. Um die richtige Zuordnung zu prüfen, finden Sie an diesem Direktlink Testsounds des Fraunholfer Instituts. Sie können die Sounds einfach online abspielen oder auch die Klangdateien herunterladen.