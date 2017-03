So kopieren Sie Hörbücher richtig

Hörbücher werden meist auf mehreren CDs gespeichert. Wenn Sie diese auf die Festplatte kopieren, kann Chaos entstehen. Wie Sie das vermeiden.

Windows+Linux / Deutsch / Open Source. Wenn Sie ein Hörbuch von mehreren CDs auf die Festplatte kopieren, legen Sie für jede CD einen eigenen Ordner an. Dann können Sie diese Ordner auf Ihr Handy oder Ihren MP3-Player kopieren.



Wer alle CDs in den gleichen Ordner kopiert, wird eine böse Überraschung erleben: Die Kapitel können dann komplett durcheinander kommen. Klassische Audio-CDs haben keine Dateinamen. Die erzeugt erst das Kopierprogramm. Und selbst wenn die Stücke als MP3 auf der CD gespeichert sind, kann die Reihenfolge trotzdem durcheinander kommen.



MP3-Dateien dagegen tragen sowohl Dateinamen als auch Zusatzinformationen, die im Inneren der Dateien gespeichert sind. Diese so genannten MP3-Tags können Titel, Interpreten und weitere Informationen aufnehmen. Sind die MP3-Kapitel wie im gedruckten Buch durchnummeriert, sollte die Reihenfolge erhalten bleiben. Es kann aber vorkommen, dass sich Dateinamen und MP3-Tags widersprechen.



Ist in den MP3-Tags die Tracknummer von der CD gespeichert, richtet sich das Kopierprogramm nach dieser Information. Dann ist jede Nummer auf der Festplatte mehrfach vorhanden. Der Player weiß nicht mehr, in welcher Reihenfolge er die Stücke abspielen soll.



Wenn Sie so einen Chaos-Ordner auf der Festplatte haben, haben Sie zwei Möglichkeiten: Entweder Sie kopieren das Hörbuch neu und legen diesmal einzelne Ordner an, oder Sie ändern die MP3-Tags mit einem entsprechenden Editor. Es gibt eine ganze Reihe solcher Programme. Für Ubuntu kann ich EasyTag empfehlen.



