Spaß am PC mit Frozen Bubble

Das kleine Desktop-Spiel liefert erstaunlich viel Spaß und fordert Geschick und vorausschauendes Denken.

Windows+Android / Open Source / Englisch. Das Spiel "Frozen Bubble" funktioniert nach einem einfachen Prinzip, das es aber in sich hat. Ziel ist es alle an der Decke fest gefrorenen Kugeln abzuschießen. Dazu steuert der Spieler mit den Pfeiltasten eine kleine Kanone, die ebenfalls farbige Kugeln schießt. Mit den links-rechts Tasten dreht sich das Geschütz und mit der hoch-Taste wird gefeuert. Dabei müssen Sie versuchen gleichfarbige Gruppen zu treffen, die daraufhin herunterfallen. Die Kugeln müssen aber mindestens zu dritt in direkter Verbindung stehen. Mit der Zeit wird es jedoch zunehmend unausweichlich, auch auf die Wände links und rechts zu schießen, denn die Geschosse prallen dort ab und können so anders farbige Gruppen umrunden. Dem Spieler stehen zwar unendlich viele Kugeln zur Verfügung, aber die Uhr tickt, denn alle neun Schüsse rückt die Decke tiefer. Sobald die ersten gefrorenen Kugeln das Geschütz erreichen, wird das Level neu gestartet. Trotzdem wird das Spiel nie unfair, da Sie sich für die einzelnen Schüsse beliebig viel Zeit nehmen können.



Das Spiel enthält einen Level-Editor, mit dem Sie eigene Spielrunden erstellen können. Dabei platzieren Sie die Kugeln mit der Maus. Auch wer eine richtige Herausforderung sucht, kommt auf seine Kosten. Im Einspielerdmodus gibt es nämlich die Option "Multiplayertraining". Hier sind knappe Zeitlimits gesetzt, die schnelle Schussfolgen und Zielgenauigkeit voraussetzen.



Frozen Bubble, zu Deutsch: "Gefrorene Blase", kann kostenlos aus dem Ubuntu Softwarecenter installiert werden. Varianten für Android und Apple finden sich auf der Projektseite. Für Windows steht die ältere Version 1 zur Verfügung. Bald wird aber auch Frozen Bubble 2 für Windows erscheinen.



Mehr zum Thema: www.frozen-bubble.org